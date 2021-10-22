Вероятно нейтральное начало торгов акциями в РФ в пятницу - "Универ Капитал"

Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу, сообщается в комментарии "Универ Капитала".

"Цены на нефть и металлы в четверг "тянули" отечественный рынок акций вниз - индекс РТС показал просадку на 1,92%. Следует отметить, что нефтяные цены продолжают пребывать в агрессивном повышающемся августовском коридоре, и акции нефтяных компаний на дневных графиках по-прежнему находятся в зоне "быков". В такой ситуации покупатели для бумаг нефтегазового сектора найдутся как минимум до 4 ноября, когда состоится заседание ОПЕК. Накануне заседания ЦБ по ставке инвесторов интересуют прогнозы по инфляции. Нельзя сказать что ситуация нахолодится под полным контролем ЦБ. Это способствует росту спроса на антиинфляционные активы. В лидерах роста за неделю были акции золотодобывающих компаний, - отмечает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников. - В пятницу ждем нейтрального открытия: на вечерней сессии в четверг котировки росли, а снижение на графике нефти - это не снижение а "микронеровность". Настоящий "медвежий" сигнал - это пробитие вниз зоны поддержки $82-83 за баррель на графике нефти марки Brent".

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