Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу нейтрально, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Текущий откат по индексу Мосбиржи укладывается в рамки восходящего тренда. Ближайшая область поддержки находится в районе 4145-4170 пунктов. Спуск к этим отметкам вполне допустим, но без дальнейшей распродажи в commodities уход к более низким значениям под вопросом", - пишет аналиик инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, что "Распадская" в пятницу опубликует производственные результаты за III квартал 2021 года.

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