S&P 500 завершил торги четверга с историческим рекордом

Американский рынок акций завершил торги в четверг без единой динамики. Фондовые рынки АТР преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу.

Dow Jones Industrial Average слабо снизился, в то время как значение Standard & Poor's 500 обновило исторический максимум впервые за семь недель.

Инвесторы продолжают смотреть за тем, как проходит сезон корпоративной отчетности за третий квартал, а также оценивают потенциальные последствия попыток Белого дома повысить корпоративные налоги, сообщает MarketWatch.

Уже опубликовали результаты около 70 компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Прибыль в 86% случаев оказалась лучше консенсус-прогнозов, по данным Refinitiv.

Индекс производственной активности в Филадельфии в октябре опустился до 23,8 пункта по сравнению с 30,7 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали менее значительное падение индикатора, который рассчитывает Федеральный резервный банк Филадельфии - до 25 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Индекс опережающих экономических показателей США в сентябре вырос всего на 0,2%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В августе подъем составлял 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 7% и составили 6,29 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с января, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 3,6%.

Между тем число заявок на пособие по безработице в США обновило минимум с начала пандемии.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 290 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 296 тыс., а не 293 тыс., как сообщалось прежде. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения до 300 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

International Business Machines (SPB: IBM) слабо увеличила выручку в июле-сентябре, но результат оказался хуже прогнозов. Котировки акций компании упали на 9,6% по итогам торговой сессии, став лидером снижения среди компонентов Dow Jones.

Химическая компания Dow Inc. (SPB: DOW) в третьем квартале вышла на прибыльный уровень, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания аналитиков. Ее бумаги потеряли в цене 1,05%.

Кроме того, среди составляющих индекса Dow Jones на 1% и более подешевели бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX), American Express Co. (SPB: AXP) и Caterpillar (SPB: CAT).

Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) вернулась на прибыльный уровень в третьем квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов. Тем не менее, котировки акций авиаперевозчика опустились на 1,6%.

Телекоммуникационная компания AT&T Inc. (SPB: T), одна из крупнейших в стране, увеличила чистую прибыль в минувшем квартале более чем в два раза, однако ее выручка снизилась в связи с выделением активов. Ее бумаги подешевели на 0,6%.

В то же время стоимость HP Inc. (SPB: HPQ) подскочила на 6,9%. Компания, занимающаяся производством персональных компьютеров и принтеров, существенно повысила годовые дивиденды, а также улучшила прогноз прибыли на следующий фингод.

Производитель электромобилей Tesla (SPB: TSLA) в минувшем квартале получил рекордные чистую прибыль и выручку, однако второй показатель не оправдал ожиданий экспертов. Бумаги компании подорожали на 3,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 6,26 пункта (0,02%) - до 35603,08 пункта.

Между тем значение Standard & Poor's 500 повысилось за день на 13,59 пункта (0,3%), составив 4549,78 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 94,02 пункта (0,62%) - до 15215,7 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в пятницу на фоне оптимизма по поводу ситуации с китайским застройщиком Evergrande Group.

Китайское государственное издание Securities Times сообщило, что Evergrande в пятницу осуществила выплаты по облигациям. Компания провела платеж на сумму $83,5 млн, который должна была осуществить 23 сентября. Таким образом, застройщик на данный момент избежал дефолта.

Днем ранее Evergrande отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд.

Японский Nikkei 225 к 8:25 мск увеличился на 0,23%.

Потребительские цены в Японии в сентябре 2021 года выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Подъем цен был отмечен впервые за 13 месяцев. В августе они снизились на 0,4%.

Потребительские цены в Японии в сентябре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с января. В августе было отмечено их снижение на 0,2%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились впервые за 18 месяцев - на 0,1% в годовом выражении, что совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опускаются на 0,7%, производителя потребительской электроники Sony - растут на 0,6%, интернет-компании Rakuten - на 1,8%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group прибавляют в цене 0,5%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:32 мск вырос на 0,14%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%.

Цена бумаг Evergrande повышается на 3,5%.

Стоимость технологических Meituan и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. увеличивается на 0,14% и уменьшается на 0,06% соответственно, тогда как бумаги Tencent Holdings Ltd. прибавляют в цене 0,9%.

Акции нефтегазовых CNOOC Ltd. и PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. уменьшаются на 1,7% и 4,2% соответственно.

Южнокорейский индикатор Kospi к 8:30 мск опустился на 0,2%.

Котировки акций производителей чипов SK Hynix Inc. и Samsung Electronics растут на 2,4% и 0,1% соответственно, автопроизводителя Kia Corp. - уменьшаются на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 не демонстрирует изменений.

Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Ltd. и BHP Group Ltd подешевели на 1,8% и 2,2% соответственно.

Цены на нефть, завершившие торги в четверг в минусе впервые за шесть сессий, продолжают снижаться в пятницу.

Спад на рынке эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-го подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли.

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, на прошлой неделе упали на 2,4 млн баррелей, до минимального уровня с октября 2018 года. При этом, Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ мало что может сделать для преодоления глобального энергетического кризиса.

"Тенденция к росту цен на нефть в условиях энергетического кризиса вряд ли остановится без мощного триггера", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

"Скачки цен на нефть показывают растущую нервозность на рынке, при том, что технические индикаторы говорят о перепроданности нефти", - приводит ее слова агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $84,26 за баррель, что на $0,35 (0,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,21 (1,4%) - до $84,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,24 за баррель, что на $0,26 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,92 (1,1%) - до $82,5 за баррель.

"Несмотря на то, что некоторые прогнозы предполагают подъем цен на нефть до $100 за баррель, текущий уровень цен начинает казаться слишком высоким трейдерам, которые всегда стремятся зафиксировать прибыли", - отметил главный аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Луиз Диксон.

"Трейдеры, которые планировали закрывать "длинные" позиции при подъеме цен до $86 за баррель, решили зафиксировать прибыли чуть раньше, и в результате стоимость нефти пошла вниз", - сказала она.

Если не принимать во внимание фактор фиксации прибылей, тренд на нефтяном рынке по-прежнему выглядит "бычьим", поскольку спрос будет расти, а предложение останется недостаточным при нынешней политике стран ОПЕК+, отметила Диксон.