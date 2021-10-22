Рубль в пятницу утром слегка слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 22 октября. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,91-73,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,14 руб./$1 (+4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 82,7175 руб./EUR1 (+6,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,29 коп. к уровню закрытия 21 октября, до 76,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,96 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,76 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 22 октября на фоне снижения нефтяных котировок. При этом сдерживающим фактором от большего ослабления нацвалюты является восстановление аппетита к риску у инвесторов, прежде всего, на азиатских рынках.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,27 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82,25 за баррель, что на 0,3% ниже уровня на закрытие рынка 21 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,67%, китайский CSI300 - на 0,87%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,07%.

Американский рынок акций завершил торги в четверг без единой динамики. Инвесторы продолжают смотреть за тем, как проходит сезон корпоративной отчетности за третий квартал, а также оценивают потенциальные последствия попыток Белого дома повысить корпоративные налоги.

Уже опубликовали результаты около 70 компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Прибыль в 86% случаев оказалась лучше консенсус-прогнозов.

Индекс производственной активности в Филадельфии в октябре опустился до 23,8 пункта по сравнению с 30,7 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали менее значительное падение индикатора, который рассчитывает Федеральный резервный банк Филадельфии - до 25 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 7% и составили 6,29 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с января, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 3,6%.

Между тем число заявок на пособие по безработице в США обновило минимум с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 290 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 296 тыс., а не 293 тыс., как сообщалось прежде. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения до 300 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.