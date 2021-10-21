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21 октября 2021 года 19:28

Рынок акций РФ откатился к уровням недельной давности из-за упавшей нефти, вырос НЛМК на отчете

Москва. 21 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, упавшей нефти (Brent откатилась ниже $84 за баррель) и металлов; индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням недельной давности во главе с "Русалом", выросли акции НЛМК на квартальном отчете и новостях о дивидендах.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4218,63 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1868,16 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 71,14 рубля (+0,34 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-4,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -0,8% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Московской Биржи" (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%).

ПАО "Группа Ренессанс страхование" в рамках IPO разместило акции по нижней границе ценового диапазона 120-135 рублей за штуку, собрав изначально запланированные $250 млн. Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за акцию, размещено 147 млн 272 тыс. 727 новых акций на 17,7 млрд рублей.

На первых в четверг торгах акции "Ренессанс страхования" просели до 118 рубля (-1,7% к цене размещения), в начале сессии коридор колебаний акций оказался достаточно широким - 116,2-149,6 рубля. Объем торгов превысил 0,58 млрд рублей.

Подорожали акции "НЛМК" (+2%, до 224,48 рубля), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%).

Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") увеличила в III квартале 2021 года EBITDA на 11% по сравнению со II кварталом, до $2,287 млрд, сообщила компания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос почти в 4 раза ($579 млн в III квартале 2020 г.). EBITDA превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали рост на 3,9%, до $2,132 млрд.

Совет директоров "НЛМК" рекомендовал дивиденды за III квартал 2021 года в размере 13,33 рубля на акцию (отсечка реестра акционеров 7 декабря). Общий размер рекомендованных дивидендов за июль-сентябрь составляет $1,1 млрд. Дивиденды за II квартал составили 13,62 рубля на акцию.

По оценке начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, опубликованная накануне "Бежевая книга" о состоянии экономики США в региональном разрезе в целом подтвердила позитивную динамику на фоне сохранения проблем дефицита рабочей силы и отдельных нарушений в цепочках поставок. Рынок на публикацию отреагировал нейтрально. В то же время комментарии зампреда совета управляющих ФРС Рэндала Куорлза о возможном рассмотрении более ранних сроков изменения ставки, чем предполагалось ранее, в случае сохранения высокой инфляции оказали негативное влияние на мировые фондовые площадки.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, слабость металлов и нефти негативно сказалась в четверг на российских акциях, также под давлением оказались валюты риска, как и российский рубль. Кроме того, ожидания повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу сразу на 50 базисных пунктов становятся все более сильными, а это означает, что ставка на уровне 7,25% сформирует условия, когда инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью станут более интересной альтернативой по сравнению с акциями.

Подорожали бумаги золотодобывающих компаний и ряда металлургов. Однако их роста не хватило для компенсации падения акций угольщиков и "Русала". Акции НЛМК выросли на квартальном отчете и новостях о дивидендах - общий размер рекомендованных выплат за июль-сентябрь составляет $1,1 млрд, то есть акционерам предполагается отдать 100% FCF за период. Впрочем, дальнейшие перспективы НЛМК будут напрямую связаны с конъюнктурой, а она в IV квартале стала постепенно ухудшаться, причем как на внутреннем, так и на внешних рынках. Плюс цены на коксующийся уголь по-прежнему находятся на локальных максимумах, что в перспективе может оказать давление на маржинальность. А со следующего года дополнительной нагрузкой на российских сталеваров станет введение нового налогового механизма в отрасли.

Наблюдаемое в четверг ослабление рубля может носить краткосрочный характер, так как ожидания повышения ставки ЦБ РФ от 25 до 50 базисных пунктов сформировались в течение текущей недели. Однако после решения ЦБ РФ можно ожидать увеличение потока вложений в ОФЗ и корпоративные облигации, включая участие в этом процессе нерезидентов.

Нефть на азиатской сессии поднималась выше $86 за баррель Brent, но затем скатилась в ощутимый "минус" вслед за ценами на уголь в Китае. На текущей неделе Комиссия по реформам и развитию КНР обещала снизить цены на энергоносители и принять меры по пресечению спекуляций. Однако на рынке пока не верят в какую-либо глубокую коррекцию. Накануне министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии озвучил причину столь высоких цен. По его словам, дорожающие энергоносители - это результат длительного периода низких инвестиций в развитие добывающей отрасли, отмечает Кочетков.

Старший портфельный управляющий "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко полагает, что отчет НЛМК за третий квартал говорит о хороших показателях российских стальных компаний, несмотря на снижение цен и повышение налогов. В пятницу на рынке акций РФ можно ожидать смешанной динамики. Диапазон по рублевому индексу МосБиржи - 4200-4250 пунктов, по индексу РТС - 1850-1900 пунктов. Введенные карантинные ограничения в ближайшее время положительно скажутся на компаниях, ориентирующихся на онлайн-ритейл.

В США вышла сильная статистика по рынкам труда и недвижимости, что подогрело фондовые индексы. На нефтяном рынке дисбаланс спроса и предложения усиливается из-за энергокризиса и неспособности стран-членов ОПЕК+ увеличить уровень добычи сырья. В пятницу в фокусе внимания будет заседание Банка России, ожидается повышение ставки на 50 б.п. - до 7,25% годовых. Основная причина - ускорение инфляции в октябре до 7,6% г/г (на 11 октября) с 7,4% на конец сентября и 6,7% в августе. Рост рублевых ставок позитивен для российской валюты, делая ее более привлекательной для спекуляций carry trade, отмечает Постоленко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть вечером ускорила падение, корректируясь от достигнутых в начале дня новых многолетних максимумов. Следующими целями движения котировок может стать район средних полос Боллинджера дневных графиков ($82 и $79 для Brent и WTI соответственно). В пятницу фундаментально интересные новости поступят от Baker Hughes в виде данных о числе буровых установок в США на прошлой неделе.

Индексы МосБиржи и РТС устремились в район средних полос Боллинджера дневных графиков 4190 и 1830 пунктов соответственно, но завершение сессии оказалось выше этих уровней. На мировых фондовых биржах в четверг преобладал уход от риска, который был обеспечен скорее близостью новых рекордных пиков и отсутствием веских драйверов для покупок, нежели негативными фундаментальными факторами. На российском рынке при этом продолжалась фиксация прибыли по заметно выросшим ранее эмитентам. В пятницу из наиболее интересных событий можно отметить заседание ЦБ РФ, на котором ожидают очередного повышения процентной ставки, а также предварительные данные по деловой активности в октябре и выступление главы ФРС Пауэлла. Завершение недели может и не принести позитивных для рынков новостей. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 4150-4290 пунктов, считает Кожухова.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,5%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,1%, к 4530 пунктам).

Котировки акций обремененного долгами китайского застройщика Evergrande Group упали в четверг на 11,5% после того, как стало известно, что компания отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд.

Тем временем, число первичных заявок на пособие по безработице в США обновило минимум с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, сократившись на прошлой неделе до 290 тыс. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа заявок до 300 тыс. с ранее объявленного уровня 293 тыс. Данные показывают, что устойчивое восстановление американского рынка труда продолжается, спрос на рабочую силу остается высоким на фоне быстрого роста экономики, отмечают эксперты.

В то же время, индекс деловой активности Филадельфии в октябре снизился до 23,8 пункта при прогнозах снижения до 25 пунктов с сентябрьского уровня 30,7 пункта. Перепродажи домов в США в сентябре выросли на 7% - до 6,29 млн, тогда как ожидалось повышение всего на 3,6%.

На нефтяном рынке цены в четверг снижаются после роста накануне, Brent не удержала отметку $84 за баррель, хотя еще на азиатских торгах цена поднималась выше $86 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,65 за баррель (-2,5% и +0,9% в среду), декабрьская цена WTI - $81,14 за баррель (-2,7% и +1,2% накануне).

Поддержку котировкам в ходе предыдущих торгов оказали данные о запасах топлива в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 431 тыс. баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 5,37 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,95-2,2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,91 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,15-2,4 млн).

Кроме того, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7%, по сравнению с 86,7% неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-19%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-17,9%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-16,3%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-12,2%), ОАО "GTL" (-10%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-8,3%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,9%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID) (-3,8%) в III квартале 2021 года увеличила продажи (GMV) на 2% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 134,72 млрд рублей с НДС.

"ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%) в III квартале снизила продажи удобрений на 3,4% к аналогичному периоду 2020 года, до 2,63 млн тонн, сообщила компания. Снижение связано как со сдержанным развитием сезонного спроса в Индии из-за позднего принятия решения по субсидиям и их относительно низкого уровня, так и с эффектом высокой базы прошлого периода, когда продажи фосфорных удобрений росли на фоне производственных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, поясняет "ФосАгро".

Выросли акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+31,2%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+15,9% и +11,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+6,3%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+5,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,15 млрд рублей (из них 15,17 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,15 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,29 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Интерфакс, Финмаркет/
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