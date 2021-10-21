Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи Великобритании в сентябре (09:00 МСК);

- саммит лидеров ЕС (13:00 МСК);

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10:30-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) в октябре;

- решение ЦБ РФ по процентной ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция регулятора (15:00 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18:00 МСК);

- Выступления представителей ФРС (в течение дня);

- операционные результаты "Распадской" за III кв. 2021г;

- квартальные результаты Honeywell, American Express.

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