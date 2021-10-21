Цены евробондов РФ в четверг снизились вслед за UST на ожиданиях ужесточения монетарной политики

Москва. 21 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренное снижение вслед за отрицательной динамикой цен базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях скорого начала ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 4,5 базисного пункта по отношению к закрытию 20 октября и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 1,515% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 10 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,77% от номинала, что соответствует доходности 0,625% годовых (рост на 3,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3,5 пункта по отношению к среде и составил 89 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 15 базисных пунктов - до 134,98% от номинала (доходность выросла почти на 1 базисный пункт и составила 3,56% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 11 базисных пунктов - до 129,12% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 3,6% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 13 базисных пунктов - до 112,28% от номинала, что соответствует доходности 1,94% годовых (рост на 2,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году опустились на 6 базисных пунктов, до 107,5% от номинала, что соответствует доходности 0,87% годовых (рост на 1,5 базисного пункта).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 28 базисных пунктов, подешевев до 126,4% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,655% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел за день на 4 базисных пункта, до 110,94% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 2,185% годовых).

"Мировые долговые рынки в настоящее время находятся под давлением таких негативных факторов, как энергокризис, приведший к заметному росту всех энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь, нарушение цепочек поставок, что в итоге привело к росту инфляционных рисков. И соответственно, для обуздания инфляции мировым центробанкам, скорее всего, придется принимать достаточно "жесткие" меры, даже в странах и регионах, где уже достаточно давно сложились отрицательные процентные ставки, в частности, в еврозоне. Это все привело к турбулентности на глобальном рынке процентных ставок, в частности, растут доходности US Treasuries, облигаций европейских и азиатских стран. А эту в свою очередь давит на котировки евробондов развивающихся стран, в том числе и России. Нельзя сказать, что мы видим какой-то обвал, но все же практически все долговые бумаги emerging markets снижаются в цене. При этом отечественные бумаги в целом чувствуют себя лучше большинства евробондов развивающихся стран, так как Россия является одним из основных бенефициаров высоких цен на энергоресурсы. Но противостоять общемировому негативному тренду они все же не в состоянии", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.