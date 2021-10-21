"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги Globaltrans, "РусАгро", "НОВАТЭКа", Polymetal и Headhunter и убрав акции "Сегежи", En+, "Газпрома", "АЛРОСА" и Ozon, сообщается в комментарии.

Эксперты фиксируют прибыль по акциям "Сегежи" и En+ после сильного роста в последние недели. Сохраняя долгосрочно позитивный взгляд на перспективы этих компаний, они отдают предпочтение акциям, по которым ещё не реализовались краткосрочные катализаторы.

"Мы добавляем депозитарные расписки Globaltrans на фоне перспектив увеличения экспортных поставок угля и "РусАгро" перед публикацией результатов за III квартал. Мы меняем акции "Газпрома" на "НОВАТЭК", а также замещаем "АЛРОСА" на Polymetal. Золотодобывающая компания начала добычу на Нежданинском месторождении - одном из крупнейших в России", - указывают стратеги "ВТБ Мои Инвестиции".

В технологическом секторе аналитики замещают Ozon на Headhunter, который начинает программу выкупа своих акций с рынка.

Текущий состав топ-10 акций России: Globaltrans, "РусАгро","НОВАТЭК", Polymetal, Headhunter, Fix Рrice, "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "Роснефть" и "Магнит".

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