Башнефть станет основным бенефициаром снятия ограничений ОПЕК+ - "Финам"

"Башнефть" в наибольшей степени пострадала от сокращения объемов добычи нефти странами - участницами ОПЕК+, однако смягчение сделки позволит ей превзойти финансовые показатели доковидного периода уже к 2023г, говорится в аналитическом материале "Финама".

Аналитики инвесткомпании рекомендуют покупать обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" с целью 1699 руб. и 1410 руб., что предполагает потенциал роста 6,9% и 20,5% соответственно.

Как отмечают эксперты "Финама", "Башнефть" обладает высоким уровнем вертикальной интеграции: "Объем добычи нефти близок к объему нефтепереработки, а в 2020г и вовсе оказался меньше ее - 12,9 млн против 15,5 млн тонн. Розничная реализация представлена сетью из 542 АЗС. Эффективность переработки примерно соответствует среднему по стране уровню, что позволяет сегменту нефтепереработки, логистики и сбыта быть стабильно прибыльным по EBITDA, если не считать тяжелый для отрасли 2020г".

Добыча "Башнефти" в прошлом году на фоне соглашения ОПЕК+ снизилась в годовом выражении более чем на 31% - существенно больше, чем у других участников рынка. Аналитики "Финама" считают, что это может быть связано с распределением квот внутри "Роснефти", поскольку многие месторождение у "Башнефти" имеют достаточно высокий уровень выработанности. На данный момент компания постепенно восстанавливает добычу - в августе она выросла в годовом выражении на 57% из-за крайне низкой базы прошлого года, и, согласно прогнозам, данная тенденция будет продолжаться.

Несмотря на сдерживающее добычу соглашение альянса, общая рыночная конъюнктура положительно влияет на развитие компании, отмечается в исследовании: "На ключевом для "Башнефти" рынке нефти с момента изобретения вакцины непрерывно царит позитив. Локальной причиной роста цен является успешное восстановление спроса на нефть и нефтепродукты в условиях ограниченного предложения. Дополнительными факторами стал ураган "Ида", на несколько недель существенно снизивший добычу в Мексиканском заливе, а также возможность частичного перехода с дорогого газа на более дешевую нефть".

Благодаря рекордным ценам на нефть "Башнефть" продемонстрировала во II квартале 2021г внушительные финансовые результаты. Так, выручка компании в годовом выражении выросла на 74% до 199,6 млрд рублей, показатель EBITDA взлетел в 7,7 раза до 41,7 млрд рублей, а чистая прибыль стала положительной и достигла 19,5 млрд рублей. "Мы ожидаем, что в III квартале "Башнефть" продолжит восстановление своих финансовых результатов, а за счет постепенного восстановления объема добычи показатели компании вернутся к докризисным уровням", - говорится в исследовании.

Еще одним фактором инвестиционной привлекательности эмитента может стать увеличение роста доходности по дивидендам. Эксперты "Финама" ожидают, что на фоне возвращения к прибыльности "Башнефть" по итогам 2021г выплатит дивиденд в размере 98 рублей на бумагу, что соответствует доходности 6,7% на обыкновенные и 8,9% на привилегированные акции. При этом по итогам следующего года дивиденд может вырасти до 159,6 рубля, что эквивалентно доходности 10,9%.

"Башнефть" - крупная башкирская нефтяная компания, деятельность которой охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию. Контрольный пакет акций компании (57,77%) принадлежит "Роснефти", еще 25% - Республике Башкортостан, а 4,41% ценных бумаг находятся в собственности самого эмитента.

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