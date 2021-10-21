Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение ситуации на мировых рынках

Москва. 21 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг днем; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая как отрицательную коррекцию нефтяных цен, так и наметившееся охлаждение "аппетита" к риску на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 71,2125 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,9 руб./EUR1, подорожав на 38,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 40 копеек - до 76,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 октября на 6,51 копейки, до 70,9904 руб./$1, и повысил курс евро на 2,37 копейки, до 82,6399 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение рубля к доллару и евро на дневных торгах в четверг связано как с отрицательной коррекцией нефтяных цен, в результате которой котировки сорта Brent опустились в ходе торгов 21 октября ниже отметки $85 за баррель, так и с охлаждением "аппетита" к риску на мировых рынках капитала, что привело к падению мировых фондовых рынков и обесценению большинства валют развивающихся стран.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в четверг после уверенного подъема накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составила $84,96 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,9 за баррель, что на 0,62% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяным котировкам в ходе предыдущих торгов оказали данные о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тыс. баррелей - до 426,54 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина снизились на 5,368 млн баррелей и составили 217,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,913 млн баррелей, до 125,39 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 2,2 млн и дистиллятов - на 2,4 млн. Согласно данным Минэнерго, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7%, по сравнению с 86,7% неделей ранее.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в четверг на валютных площадках развивающихся рынков преобладает уход от риска: валюты emerging markets дружно теряют позиции к американскому доллару, и российский рубль не является исключением. Несмотря на общее падение, валюты демонстрируют разную динамику снижения. Так, потери бразильского реала и индийской рупии к середине дня были минимальными, а снижение турецкой лиры достигало почти 1%. Рубль снижается к доллару на 0,5%, и американской валюте уже с самого утра удалось вновь закрепиться выше отметки 71 руб./$1. За последний месяц нефтяные котировки сорта Brent выросли более чем на 11%, а российская валюта укрепилась лишь на 2,7%. Однако за последнюю неделю рубль чуть улучшил соотношение: цены на нефть прибавили еще около 1%, а рубль отыграл уже почти половину их роста, укрепившись на 0,4%".

"Часть поддержки отечественная валюта получает с внутреннего рынка, где сохраняются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ и в ближайшие дни предстоят крупные налоговые платежи. Базовым сценарием для завтрашнего заседания ЦБ РФ остается повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 7,25% годовых. Кроме того, регулятор, вероятно, существенно повысит прогноз по инфляции на текущий год (сейчас 5,7-6,2%) и даже может повысить верхнюю границу прогнозного диапазона на 2022 год (сейчас 4,5%). Тем не менее определенные коррективы в завтрашнее решение и риторику ЦБ могут внести новые антиковидные ограничения, вводимые в различных регионах РФ. Частичный локдаун играет роль дезинфляционного фактора в виде локального замедления темпов роста потребительского спроса. Вкупе с этим усиливается дезинфляционный эффект от уже проведенного повышения ключевой ставки, а также постепенно сходит на нет проинфляционное влияние недавних социальных выплат. Также фактором торможения инфляции в настоящее время выступает укрепление рубля, наблюдаемое с конца августа. В этих условиях вероятность того, что ЦБ может ограничиться повышением ставки лишь на 25 базисных пунктов, до 7% годовых, также достаточно велика", - полагает Кравченко.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что "в среду курс доллара снизился всего на 0,1% - до 70,8 руб./$1, но сегодня он уже растет и превысил отметку 71 руб./$1. Другие валюты emerging markets также преимущественно слабеют. Определенное давление на рубль оказывает умеренная коррекция в ценах на энергоресурсы. От более заметного ослабления рубль защищает фактор налогового периода, который должен усилить свое влияние завтра. В целом новых принципиально важных для рубля событий не происходит, и мы продолжаем ожидать, что на этой неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1".

По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, "первая половина четверга опять выглядит не в пользу отечественной валюты. Рынок нефти находится под давлением, фьючерсы на фондовый рынок США также торгуются в минусе. На этом фоне актуальным диапазоном для пары "доллар-рубль" в четверг видится 70,5-71,3 руб./$1".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка подросли 21 октября относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 3 базисных пункта - до 7,17% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 5 базисных пунктов, до 7,25% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась в четверг на 3 базисных пункта - до 7,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - на 2 базисных пункта - до 7,83% и 7,88% годовых соответственно.