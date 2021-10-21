Дивдоходность акций НЛМК за 2021г может достичь 20% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) по итогам 2021 года может достичь рекордных 20%, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"НЛМК" представил неожиданно сильные финансовые результаты за третий квартал 2021 года, обойдя ключевого конкурента - "Северсталь". Рост средних цен на сталь с лихвой компенсировал замедление производства предприятия: выручка увеличилась на 10,2% кв/кв, до $4560 млн, а EBITDA - на 11,5% кв/кв, до $2287 млн. Отдельно отметим рекомендацию совета директоров по дивидендам за третий квартал - 13,3 руб. на акцию, что эквивалентно 6% доходности. По итогам года дивидендная доходность может достичь рекордных 20%. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции "НЛМК", оставляя нашу оценку справедливой цены на уровне 293 рублей за штуку", - отмечает эксперт ПСБ Егор Жильников.

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