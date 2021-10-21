Индекс Мосбиржи завершит торги четверга, скорее всего, снижением на 0,5-1% - "Открытие Инвестиции"

Индекс Мосбиржи завершит торговую сессию в четверг, скорее всего, снижением на 0,5-1%, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Внешняя ситуация не располагает к позитивному финишу на российском рынке акций в четверг. Металлы торгуются в минусе - алюминий, медь и никель теряют в цене более 2% каждый. Нефть в минусе более чем на 1%. Под давлением нахдятся валюты риска, как и сам российский рубль. Подавляющее большинство отраслевых индексов снижается. Всё это наталкивает на ожидания завершения дня с потерями по индексу Мосбиржи в диапазоне 0,5-1%. Кроме того, ожидания повышения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. становятся всё более сильными, а это означает, что ставка на уровне 7,25% сформирует условия, когда инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью станут более интересной альтернативой по сравнению с акциями", - пишет Кочетков в комментарии.

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