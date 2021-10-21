"Фридом Финанс" рекомендует держать акции IBM с прогнозной ценой $146,3

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции International Business Machines (IBM) с прогнозной ценой на уровне $146,3 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты IBM за третий квартал текущего года оказались слабее, чем рассчитывал менеджмент корпорации и ожидали инвесторы. Отчет компании мы оцениваем умеренно негативно. В связи с ухудшением показателей маржинальности и замедлением роста целевую цену акции на горизонте 12 месяцев снижаем до $146,3 за бумагу с рекомендацией "держать", - указывают эксперты инвесткомпании.

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