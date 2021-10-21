"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 280 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,7%, стоп-приказ: 195 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Давление на котировки акций горнодобывающих компаний оказывали новость об увеличении налоговой нагрузки и снижение темпов восстановления экономики, связанное с распространением дельта-штамма COVID-19. Однако эти риски уже учтены в цене бумаг, и реализация долгосрочной программы развития компании будет оказывать более значимое влияние на ее капитализацию. Финансовые результаты "НЛМК" за III квартал 2021 года вернут оптимизм инвесторам, что будет способствовать росту котировок акций эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся у линии восходящей поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 8,5% и выставлении стоп-заявки на уровне 195 рублей риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

"Новолипецкий металлургический комбинат" - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.

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