ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 7,25% на заседании 22 октября - "Уралсиб"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 7,25% годовых на заседании 22 октября, полагает аналитик корпорации "Уралсиб" Ирина Лебедева.

"Рост цен в период 12-18 октября ускорился до 0,26%, за предыдущую неделю он оценивался в 0,22%, то есть мы вновь видим некоторое ускорение роста цен, - констатирует эксперт. - С начала месяца цены выросли на 0,63%. Для сравнения, в октябре прошлого года за весь месяц рост цен составлял 0,43%. Налицо продолжение ускорения роста цен и в годовом выражении, сейчас годовая инфляция оценивается в 7,8%".

Независимо от причин, разгон годовых темпов инфляции приводит к росту потребительского спроса и снижению склонности к сбережению, подчеркивает Лебедева. Все это требует достаточно решительного повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в пятницу. "Мы не разделяем опасений, что новые ограничения из-за распространения коронавируса потребуют от ЦБ дополнительных мер поддержки, поэтому по-прежнему ждем повышения ключевой ставки на 50 б.п. до 7,25%", - прогнозирует эксперт.

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