Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4540п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4500-4540 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 находится вблизи исторического максимума. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях "быков", а RSI приближается к зоне перекупленности, хотя и сохраняет некоторый потенциал роста. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в фокусе внимания инвесторов будет отчетность за третий квартал Intel Corp., в частности, данные по продажам чипов в потребительском сегменте. Последние тесты сигнализируют о более высокой, чем у аналогов AMD, производительности чипов Intel для ПК. Ожидается, что менеджмент конкретизирует информацию о сроках продаж GPU и серверных Sapphire Rapids, а также об объемах инвестиций в создание двух производственных площадок в Европе. Аналитики сохраняют осторожный прогноз в отношении акций Intel, оценивая стабилизацию в пользовательском сегменте как временное явление. Задержки вывода на рынок решений для серверного сегмента продолжают оказывать давление на позиции эмитента.

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