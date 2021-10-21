"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Delivery Hero с целью 135 евро

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Delivery Hero SE с прогнозной ценой 153 евро за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, говорится в комментарии.

"Delivery Hero имеет потенциал роста до 25%, при сравнении с аналогичными компаниями, - пишут эксперты. - Ранее в августе компания объявила о том, что рост количества заказов в Южной Корее был рекордным для региона. Это может стать основанием для положительного сюрприза. Азия - основной рынок для компании (генерирует около 60% товарооборота). Компания объявила о приобретении доли в компании-конкуренте - Gorillas Technologies. Gorillas Technologies владеет 180 "dark stores" в регионах, которые практически не пересекаются с присутствием Delivery Hero".

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