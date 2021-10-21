Средний курс рубля в 2022г составит 67 руб./$1 - Sber CIB

Средний курс рубля в 2022г составит 67 руб./$1, полагает стратег по рынкам валют и процентных ставок Sber CIB Юрий Попов.

"Подорожание газа способствует укреплению рубля. Россия ежегодно продает за рубеж около 230 млрд куб. м газа, из которых 180 млрд куб. м приходится на Европу. Если взять за основу средние цены на газ, которые закладывает Минфин на текущий и следующий год - $208 за 1 тыс. куб. м, в денежном выражении годовой экспорт можно оценить в $50 млрд. Однако нефтегазовые аналитики Sber CIB считают, что в 2022г средняя цена газа "Газпрома" для Европы составит $375 за тыс. куб. м. Если ориентироваться на прогноз Sber CIB, экспорт газа за рубеж в следующем году может достичь $80 млрд", - пишет эксперт.

Попов подчеркивает, что дополнительные доходы от экспорта газа (в виде экспортной пошлины) абсорбируются в соответствии с бюджетным правилом лишь на 30% в отличие от дополнительных нефтяных доходов, которые стерилизуются почти на 80%. По расчетам стратега, при дополнительных экспортных поступлениях на сумму $30 млрд в Фонд национального благосостояния будет перечислено $9 млрд. Таким образом, в следующем году дополнительный приток иностранной валюты на рынок составит $21 млрд. Для сравнения: в 2022г, по оценкам эксперта, положительное сальдо счета текущих операций должно составить $73 млрд.

"По нашим оценкам, ожидаемый в связи с ростом цен на газ приток иностранной валюты может обеспечить укрепление рубля на 6% относительно текущих уровней. Мы по-прежнему прогнозируем на текущий год средний курс рубля на уровне 70 руб./$1, однако прогноз на 2022г изменился: вместо прежних 70 мы моделируем 67 руб./$1 (несмотря на глобальное укрепление американской валюты)", - прогнозирует Попов.

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