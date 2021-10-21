Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром, растут металлурги

Москва. 21 октября. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры (снизилась Азия, проседает Европа) и снижения нефти (Brent вновь опустилась к $85 за баррель); в лидерах отката выступают акции "Мосбиржи" и "Русала", при этом растут бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4277,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1899,72 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 70,94 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-1,8%), UC Rusal (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в четверг как слабо негативный: нефть в небольшом "минусе", металлы демонстрируют разнонаправленную динамику, азиатские рынки акций преимущественно снижаются. От российского рынка акций и рубля ожидается незначительное снижение в начале дня.

В США в четверг выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в октябре до 24,5 пункта с 30,7 пункта в сентябре. Далее выйдут данные о продажах на вторичном рынке жилья в США, а также индекс опережающих экономических индикаторов, который мог вырасти за сентябрь на 0,4%.

В России финансовые результаты за III квартал опубликуют НЛМК и ММК, "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) примет новую дивидендную политику.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что с учетом некоторого ухудшения внешнего фона индекс МосБиржи останется в коридоре 4250-4300 пунктов в ожидании свежих драйверов.

Поддержку общерыночному сантименту оказала публикация "Бежевой книги" ФРС: в своем квартальном региональном экономическом обзоре регулятор отметил, что экономика США росла в сентябре-начале октября "скромными или умеренными" темпами, несмотря на повышенное инфляционное давление, причем прогнозы в большинстве регионов страны "в целом остались положительными".

Тем не менее, утром в четверг на мировых рынках вновь преобладает консервативный настрой. Фьючерсы на американские и европейские индексы умеренно снижаются, как и ключевые азиатские фондовые рынки, отыгрывая не порадовавшую инвесторов финотчетность IBM и прогнозы Tesla (SPB: TSLA), а также негативные новости по China Evergrande Group (компания не смогла продать одно из своих подразделений), усугубляющие ее финансовое состояние.

Рынки акций в четверг, скорее всего, большую часть дня проведут в консолидации, а настроения в конце дня определит блок статданных из США, способных скорректировать оценки состояния американского потребителя, отмечает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи готов к преодолению 4300 пунктов.

Российский рынок акций уже 8 сессий консолидируется в районе исторических максимумов, ему нужен какой-то толчок для выхода из краткосрочного боковика. Сценарий снижения сейчас не актуален, поэтому можно ожидать ухода индекса МосБиржи выше отметки 4300 пунктов.

Внешний негативный фон пока не дает этого сделать, но ситуация на мировом рынке меняется быстро. Возможно, как и накануне, уже вечером рынки акций получат поддержку от хороших отчетов американских компаний. Американский рынок акций локально перекуплен: рост наблюдается 6 сессий подряд, индекс S&P500 с начала октября сумел отыграть все сентябрьские потери и подобраться к историческому максимуму.

В четверг не исключен рост акций "Норникеля" на фоне роста цен на никель и палладий, первой целью роста ГМК выступает уровень 24 тыс. рублей за штуку. Несколько дней подряд снижаются акции "Мосбиржи", хотя никаких объективных причин для распродаж не видно. Следует искать момент и подбирать их как спекулятивно на отскок, так и в среднесрочных целях.

Статистика от Минэнерго США по запасам поддержала котировки нефти, к тому же уровень среднесуточной добычи в США сократился на 0,1 млн (до 11,3 млн б/с). Это говорит о том, что ни о каком скором росте добычи в США по-прежнему речи не идет. Однако нефти нужен какой-то новый драйвер для ухода к следующей цели - $87 за баррель Brent. Скорее всего, эта отметка будет покорена. Поэтому пока рекомендуется держать акции нефтяных компаний в портфелях, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, близость рекордных пиков на рынке акций РФ провоцирует неуверенность покупателей.

В Азии некоторую напряженность на рынках вызывает неспособность китайского застройщика Evergrande продать крупную долю в своей дочерней компании для погашения части долгов. Нефть проседает на фоне укрепления доллара, хотя на азиатской сессии Brent вновь поднималась выше $86 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС расположены на расстоянии от верхних полос Боллинджера дневных графиков и вплотную - к зонам перекупленности, что говорит о наличии небольшого потенциала их краткосрочного повышения. Ухудшение мировых настроений в четверг вызвало нисходящую коррекцию индексов.

В США в среду на сильной корпоративной отчетности выросли индексы акций Dow Jones (+0,4%) и S&P 500 (+0,4%), просел Nasdaq (-0,05%).

Корпоративная отчетность в США показывает, что повышение цен на сырье и недостаток рабочих кадров не оказывают серьезного влияния на прибыли компаний, пишет MarketWatch.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) в среду, показал, что экономическая активность в США в августе-сентябре росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate). При этом проблемы в цепочках поставок, а также дефицит рабочей силы из-за COVID-19, ограничивали рост экономики и способствовали усилению инфляции, отмечается в обзоре.

Сдерживающим фактором для фондового рынка США в среду стал рост доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка 10-летних US Treasuries поднималась в ходе торгов до 1,673%, максимума с мая.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Котировки акций обремененного долгами китайского застройщика Evergrande Group падают на 10% после того, как стало известно, что компания отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также снижаются после роста накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,12 за баррель (-0,8% и +0,9% в среду), декабрьская цена WTI - $82,95 за баррель (-0,6% и +1,2% накануне).

Поддержку котировкам в ходе предыдущих торгов оказали данные о запасах топлива в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 431 тыс. баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 5,37 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,95-2,2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,91 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,15-2,4 млн).

Кроме того, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7%, по сравнению с 86,7% неделей ранее.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-15%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-12,8%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-12%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-10,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-6,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,8%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID) (-0,8%) в III квартале 2021 года увеличила продажи (GMV) на 2% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 134,72 млрд рублей с НДС.

Выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+27,3% и +21,2% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+14,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+5,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+5,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (+5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,14 млрд рублей (из них 1,89 млрд рублей пришлось на акции "Московской Биржи", 1,82 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 1,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).