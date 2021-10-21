Цена нефти останется в диапазоне $85-86/барр. в четверг - ПСБ

Цена нефти марки Brent на торгах в четверг останется в диапазоне $85-86 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Статистика от Минэнерго США в среду показала, что запасы сырой нефти сократились на символические 0,4 млн барр., тогда как запасы бензинов снизились на 5,4 млн барр., а дистиллятов - на 3,9 млн барр., заметно превысив ожидания. Поставки нефтепродуктов, отражающие спрос, остались на довольно высоком уровне - 20,9 млн барр./день. Пока намерения КНР ограничить рост цен на энергоносители мало сказываются на нефтяных котировках. Полагаем, что пока рыночный сантимент крепкий, цены на нефть марки Brent будут оставаться на высоких уровнях. В четверг ориентируемся на диапазон в $85-86 за баррель", - отмечает аналитик ПСБ.

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