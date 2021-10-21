Идея дня: предпочтение акциям T-Mobile - "ВТБ Мои Инвестиции"

Существенный прирост новых абонентов T-Mobile и сильный финансовый отчет, публикуемый 2 ноября, окажут поддержку акциям компании, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Число абонентов Verizon выросло на 429 тыс. за квартал, что на 100 тыс. превысило консенсус-прогноз. Прибыль на акцию - выше ожиданий. Сильный прирост абонентов был поддержан продвижением iPhone 13 в рассрочку с тарифными планами Verizon. T-Mobile US Inc. также может показать сильный прирост новых абонентов, т.к. участвовал в аналогичных акциях с Apple. Мы ожидаем, что 2 ноября T-Mobile представит сильный отчет, что окажет поддержку его акциям и акциям материнской компании - Deutsche Telekom", - отмечают эксперты инвестиционной платформы.

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