Цены ОФЗ, скорее всего, продолжат снижение в четверг и пятницу - ПСБ

Котировки ОФЗ, скорее всего, продолжат снижение в течение торговых сессий в четверг и пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Согласно опубликованным в среду данным, инфляция в РФ за неделю с 12 по 18 октября составила 0,26%, что предполагает годовые темпы роста цен в октябре около 7,8% (7,4% в сентябре, 6,7% в августе). При таких темпах инфляции вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в диапазон 7,5-8,0% усиливается. В четверг и пятницу ожидаем, что снижение котировок ОФЗ продолжится. Масштаб переоценки будет зависеть от решения ЦБР по ставке в пятницу и риторики регулятора относительно перспектив денежно-кредитной политики", - указывает эксперт ПСБ.

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