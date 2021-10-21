Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70,5-71,3 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70,5-71,3 руб./$1 и на уровне 82,4-83,0 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"20 октября российский рубль восстановил свои позиции к мировым валютам за счет стабилизации котировок нефти на уровне около $86 за баррель и общей позитивной динамики площадок. По итогам торгов курс доллара составил 70,90 руб. (+5,5 коп.), курс евро - 82,55 руб. (+12,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 9,0 коп. и составила 76,15 руб. На открытии торгов четверга курс валют меняется слабо: на 7:00 МСК курс доллара составил 70,86 руб. (+6,0 коп.), курс евро - 82,66 руб. (+15,0 коп.). В течение дня национальная валюта может торговаться в диапазоне 70,5-71,3 руб. в паре с долларом и на уровне 82,4-83,0 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает аналитик Денис Бадьянов.

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