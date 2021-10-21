Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступление В. Путина на "Валдае", саммит лидеров ЕС, макростатистика в России, Европе и США:

- Президент РФ Владимир Путин выступит на ежегодной конференции клуба "Валдай";

- Лидеры ЕС обсудят энергетический кризис и международные отношения;

- В США выйдут данные по рынку труда, настроениям потребителей, индекс опережающих индикаторов, статистика по вторичному рынку жилья и запасам газа;

- В России будут опубликованы еженедельные данные по международным резервам в России;

- В еврозоне выйдет индекс потребительских настроений.

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