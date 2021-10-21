Утренние прогнозы: торги российскими акциями начнутся, скорее всего, в минусе

Аналитики отмечают, что на открытии торгов в четверг на рынке акций РФ наиболее вероятно умеренное снижение на сложившемся к утру внешнем фоне.

BCS Express (Василий Карпунин): ""Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. Индекс Мосбиржи продолжил консолидироваться рядом с историческими максимумами. Он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда. Общая благоприятная конъюнктура на сырьевых площадках остается ключевым фактором поддержки нашего рынка. В четверг индекс Мосбиржи на старте сессии вряд ли покажет существенное отклонение по сравнению со средой. При этом близость рекордных уровней располагает к их преодолению. Допускаем прокол отметки 4300 пунктов. Это важный рубеж. В случае закрепления выше него по итогам недели далее цели могут сместиться к диапазону 4380-4420 пунктов".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок сегодня откроется снижением на 0,5%".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4265-4280 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая некоторое ухудшение внешнего фона, полагаем, что сегодня индекс Мосбиржи останется в диапазоне 4250-4300 пунктов. Сегодня из значимых внутренних новостей отметим финотчетность НЛМК".