Рубль будет торговаться в диапазоне 70,5-71,3 руб./$1 в четверг - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 70,5-71,3 руб./$1 в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро четверга опять выглядит не в пользу отечественной валюты. Рынок нефти находится под незначительным давлением, фьючерсы на фондовый рынок США также торгуются в минусе. Мы ожидаем бокового движения от пары доллар/рубль с возможным ослаблением позиций национальной валюты. Актуальный диапазон для торгов в четверг - 70,5-71,3 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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