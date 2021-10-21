Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги в четверг снижением на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в четверг снижением в пределах 0,1-0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4265-4280 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций, по его мнению, будет иметь публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК). Несколько позднее выйдет сентябрьская статистика по продажам на вторичном рынке жилья США (17:00 МСК).

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