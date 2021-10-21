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21 октября 2021 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду ростом, Nasdaq Composite незначительно снизился. Поддержку рынку оказала сильная корпоративная отчетность, показывающая, что повышение цен на сырье и недостаток рабочих кадров не оказывают серьезного влияния на прибыли компаний. Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) в среду, показал, что экономическая активность в США в августе-сентябре росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate). При этом, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит рабочей силы, ограничивали рост экономики и способствовали усилению инфляции, отмечается в обзоре.

Сдерживающим фактором для фондового рынка США в среду стал рост доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка десятилетних US Treasuries поднималась в ходе торгов до 1,673% годовых, максимума с мая. Рост доходностей гособлигаций делает акции менее привлекательными, особенно при текущих, довольно высоких котировках.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются без единой динамики в четверг утром. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:00 МСК снизился на 0,3%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%. Котировки акций обремененного долгами китайского застройщика Evergrande Group падают почти на 11% после того, как стало известно, что компания отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд. Японский Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,8%. Южнокорейский индикатор Kospi опускается всего на 0,05%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в четверг после уверенного подъема накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $85,44 за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 0,87% - до $85,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,24 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,2% - до $83,42 за баррель.

Поддержку котировкам в ходе предыдущих торгов оказали данные о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тыс. баррелей - до 426,54 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина снизились на 5,368 млн баррелей и составили 217,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,913 млн баррелей, до 125,39 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 2,2 млн и дистиллятов - на 2,4 млн. Согласно данным Минэнерго, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7%, по сравнению с 86,7% неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,687 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,619 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 октября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 727,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,32%), "Газпром БО-23" (+0,27%) и "РЖД-28" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,29%), "Россельхозбанк-20" (-0,28%) и "Ростелеком-001P-02R" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Эр-Телеком" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций на 15 млрд рублей серии ПБО-02-01 на уровне 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,84% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 20 октября. Объем размещения бондов в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 22 октября. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года. Тогда "ЭР-Телеком Холдинг" полностью разместил 3-летние облигации серии ПБО-05 на 7 млрд рублей по ставке на уровне 8,4% годовых.

Setl Group установила ставку 1-го купона облигаций объемом 7,5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 9,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 9,79% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Объем размещения бондов в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 7,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 22 октября. Выпуск станет четвертым в рамках облигационной программы эмитента общим объемом 25 млрд рублей. В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 7,5 млрд рублей по ставке 8,5% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 34-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 8,4% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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