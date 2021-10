Нефть умеренно дешевеет

Dow Jones и S&P 500 выросли, Nasdaq завершил торги в минусе в среду. Фондовые рынки стран АТР торгуются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть умеренно снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду ростом, Nasdaq Composite незначительно снизился.

Поддержку рынку оказывает сильная корпоративная отчетность, показывающая, что повышение цен на сырье и недостаток рабочих кадров не оказывают серьезного влияния на прибыли компаний, пишет MarketWatch.

"Корпоративные отчеты показывают нам, что компании остаются гибкими, несмотря на беспрецедентные вызовы прошедших 1,5 лет", - отмечает заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шлейф.

В отчетах технологических компаний инвесторы будут искать информацию, касающуюся глобального дефицита полупроводниковых компонентов, а также сигналы о том, насколько крупный бизнес может перекладывать рост своих расходов на потребителей, говорит аналитик UBS Global Wealth Management Киран Ганеш.

"Пока мы видим очень хорошие показатели довольно широкого круга компаний", - отмечает эксперт.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) в среду, показал, что экономическая активность в США в августе-сентябре росла темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate). При этом, проблемы в цепочках поставок, а также дефицит рабочей силы, ограничивали рост экономики и способствовали усилению инфляции, отмечается в обзоре.

Сдерживающим фактором для фондового рынка США в среду стал рост доходностей казначейских облигаций США: процентная ставка десятилетних US Treasuries поднималась в ходе торгов до 1,673%, максимума с мая.

Рост доходностей гособлигаций делает акции менее привлекательными, особенно при текущих, довольно высоких котировках, отмечает Ганеш.

"Как только доходность облигаций поднимается до более или менее значимого уровня, аргумент, что альтернативы вложениям в акции нет, становится неубедительным, - приводит слова эксперта Dow Jones. - Пока мы не подошли к этому моменту, но движемся к нему, и обеспокоенность инвесторов растет".

Акции технологических компаний больше других реагируют на рост доходностей американских госбумаг, поскольку в их котировки обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) потеряли в цене 2,2% по итогам торгов в среду. Крупнейший в мире сервис потокового видео сообщил о росте выручки и числа новых пользователей в третьем квартале, однако его прогнозы на текущий квартал разочаровали инвесторов.

Стоимость акций Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. поднялась на 2,4%. Крупнейший американский оператор телефонной связи увеличил квартальную чистую прибыль на 45%, выручку - на 4%. Прибыль компании без учета разовых факторов составила $1,41 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,37 на акцию. В то же время выручка Verizon в третьем квартале оказалась хуже прогнозов.

Цена бумаг Novavax Inc. упала на 14,8% на информации о трудностях, возникших у компании при производстве вакцины от COVID-19.

Акции Abbott Laboratories (SPB: ABT) подорожали на 3,3%. Прибыль и выручка фармацевтической компании в третьем квартале выросли, превысив прогнозы рынка.

Цена акций Pinterest Inc. (SPB: PINS) подскочила на 12,8% на сообщении агентства Bloomberg о том, что PayPal Holdings (SPB: PYPL) интересуется покупкой интернет-сервиса визуальных закладок и уже обращался к компании с предложением.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 152,03 пункта (0,43%) и составил 35609,34 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 16,56 пункта (0,37%) - до 4536,19 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 7,41 пункта (0,05%) и составил 15121,68 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики в ходе торгов в четверг.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:00 МСК снизился на 0,3%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%.

Котировки акций обремененного долгами китайского застройщика Evergrande Group падают почти на 11% после того, как стало известно, что компания отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд. Бумаги Evergrande Property Services дешевеют на 6,5%.

В то же время стоимость девелопера Hopson Development Holdings Ltd., с которым не состоялась сделка по продаже прибыльной "дочки" Evergrande, увеличивается на 5,6%.

На гонконгской бирже снижаются акции технологических Techtronic Industries Co. Ltd. (-2,6%) и Xiaomi Corp. (-2,2%), но растут котировки компаний нефтегазового сектора - CNOOC Ltd. прибавляет 1,2%, China Petroleum & Chemical Corp. - 0,5%.

Японский Nikkei 225 к 8:10 МСК потерял 1,5%.

На японской бирже больше всего дешевеют бумаги автопроизводителей: акции Isuzu Motors Ltd. снижаются на 3,8%, Toyota Motor Corp. - на 2%, Mitsubishi Motors Corp. - на 1,6%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 1% и Mazda Motor Corp. - на 0,2%.

Акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. теряют 1,2%, производителя чипов Advantest Corp. - 2,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi опускается на 0,05%.

Стоимость производителя чипов SK Hynix Inc. уменьшается на 0,8%, его конкурента Samsung Electronics - на 0,1%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. дешевеют на 0,5%, Kia Corp. дорожают на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Капитализация горнодобывающей BHP Group Ltd. падет на 0,2%, Rio Tinto Ltd. - на 1,3%, Fortescue Metals Group Ltd. - на 0,6%.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в четверг после подъема накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК в четверг составляет $85,68 за баррель, что на $0,14 (0,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,74 (0,87%) - до $85,82 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,41 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,98 (1,2%) - до $83,42 за баррель.

Поддержку котировкам в ходе предыдущих торгов оказали данные о запасах топлива в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тыс. баррелей - до 426,54 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина снизились на 5,368 млн баррелей и составили 217,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,913 млн баррелей, до 125,39 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 2,2 млн и дистиллятов - на 2,4 млн.

Опубликованные днем ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Согласно данным Минэнерго, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7%, по сравнению с 86,7% неделей ранее.