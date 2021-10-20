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20 октября 2021 года 19:49

Рубль в среду вечером смог отыграть часть дневных потерь благодаря стабилизации на мировых рынках, в том числе нефти

Москва. 20 октября. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль смог отыграть большую часть дневных потерь благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, и остался лишь в небольшом минусе по отношению к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 70,9075 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в первой половине дня рост доллара был более существенным, его курс приближался к отметке 71,15 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 82,5575 руб./EUR1, подорожав на 12,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9 копеек - до 76,15 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля к доллару и евро, отмечавшееся с первых минут торгов среды, было вызвано как отрицательной коррекцией нефтяных цен, так и некоторым охлаждением "аппетита к риску" на мировых рынках капитала, что привело к обесценению большинства валют развивающихся стран.

Вместе с тем во второй половине дня ситуация на мировых рынках капитала стабилизировалась, а цены на нефть, терявшие в начале дня более 1%, вечером смогли выйти в небольшой плюс после публикации в США еженедельного отчета о запасах углеводородов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,13% - до $85,19 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличились на 0,49% - до $83,37 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тыс. баррелей - до 426,54 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина снизились на 5,368 млн баррелей и составили 217,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,913 млн баррелей, до 125,39 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 2,2 млн и дистиллятов - на 2,4 млн. Согласно данным Минэнерго, запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за минувшую неделю на 2,32 млн баррелей. Загруженность НПЗ упала до 84,7% по сравнению с 86,7% неделей ранее.

"Утро среды создавало негативный фон для отечественной валюты. Котировки на нефть и валюты развивающихся стран находились под давлением, фьючерсы на основные американские и ключевые европейские индексы были в небольшом минусе ввиду дефицита новых триггеров роста и ожиданий значимых корпоративных новостей с сезона отчетностей в США - сегодня в центре внимания будут находиться такие компании, как IBM, Tesla (SPB: TSLA), Abbott. На этом негативном внешнем фоне доллар в первой половине дня смог скорректироваться выше отметки 71 руб./$1. Однако по мере выхода слабой статистики по нефтяным запасам в США, в 17:30 МСК, цены на нефть стали отыграть внутридневные потери, что позитивно сказалось и на динамике рубля, который смог отыграть большую часть дневных потерь. В ближайшие дни нельзя исключать, что пара "доллар-рубль" попробует протестировать отметку 70,5 руб./$1, но сделать это будет непросто, так как уже на текущих уровнях видна явная поддержка американской валюте, что замедляет дальнейшее укрепление рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Во вторник курс доллара снизился на 0,6% - до 70,85 руб./$1. Рубль укреплялся вместе с другими валютами emerging markets на фоне усилившегося спроса на рисковые активы. Сегодня же ситуация изменилась на противоположную и курс доллара уже растет. Определенный негатив для рубля был связан с умеренным снижением цен на нефть. В то же время компании-экспортеры сегодня уже могут усилить продажи валютной выручки для уплаты основных налогов в начале следующей недели, что окажет поддержку рублю. Таким образом, курс доллара к рублю на этой неделе, скорее всего, будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"После роста на 0,6% во вторник в середине недели рубль перешел к снижению. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов уже заложено в котировки российской валюты, а в пятницу по оглашению вердикта регулятора в рубле может пройти коррекция. В среду ждем спокойных торгов на внутреннем валютном рынке, но если внешний фон будет ухудшаться, пара "доллар-рубль" может вновь уйти выше отметки 71 руб./$1", - считает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 октября на 8,81 копейки, до 71,0555 руб./$1, и опустил курс евро на 6,79 копейки, до 82,6162 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 6,4 копейки по отношению к вторнику и составил 70,9958 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 6,44 копейки и составил 71,0008 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 334,621 млн, из которых $563,444 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 771,177 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 11,2 копейки, до 82,5494 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5,62 копейки и составил 82,6006 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR563,453 млн, из которых EUR197,615 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR365,838 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка подросли 20 октября относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 2 базисных пункта - до 7,14% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 3 базисных пункта, до 7,20% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась в среду на 3 базисных пункта - до 7,43% годовых, на срок 3 месяца - на 1 базисный пункт, до 7,81% годовых, а ставка на срок 6 месяцев осталось на уровне предыдущего дня - 7,86% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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