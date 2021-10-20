.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил среду ростом во главе с Русалом вслед за миром, индекс Мосбиржи обновил максимум закрытия
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
Уровень бедности в РФ будет сокращаться быстрее, чем предполагалось
Уровень бедности в России в 2021 году и в следующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, пишут "Известия". Финальная версия Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и...
 
Россия заняла 16-е место в мировом рейтинге национальных брендов
Консалтинговая компания Brand Finance выпустила очередной рейтинг стоимости "национальных брендов" — условной оценочной стоимости комплекса экономических, политических и репутационных факторов, связанных с разными странами мира, пишет "Коммерсант"....
 
За год РФ удалось устранить ущерб для экспортеров на $4 млрд
В 2020–2021 гг. наблюдался взрывной рост протекционизма – многие страны усилили политику введения барьеров и ограничений на международную торговлю, говорится в докладе Минэкономразвития об итогах внешнеэкономической деятельности России, пишут...
 
20 октября 2021 года 19:16

Рынок акций РФ завершил среду ростом во главе с Русалом вслед за миром, индекс Мосбиржи обновил максимум закрытия

Москва. 20 октября. Рынок акций РФ завершил основные торги в среду ростом индексов вслед за мировыми фондовыми площадками и подросшей нефтью на статистике Минэнерго США, индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте акции "Русала" и En+, перепроданные накануне.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4287,52 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1904,77 пункта (+0,3%); цены blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 70,91 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции En+ (+4,7%), UC Rusal (+3,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР сообщил вечером во вторник, что бюро проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, при этом о причине обыска не сообщалось. На этих новостях акции "Русала" подешевели к закрытию основных торгов на 5,9%.

Чуть позже во вторник представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что ФБР проводит обыски в двух домах (в Нью-Йорке и Вашингтоне) на основании ордеров, связанных с санкциями, причем собственниками домов являются не Дерипаска, а его родственники.

"Норникель" в III квартале увеличил выпуск никеля на 55% (до 50,75 тыс. тонн), нарастил производство палладия на 9% (до 598 тыс. унций). За 9 месяцев "Норникель" произвел 129,86 тыс. тонн никеля (-23% в годовом выражении) и 1,91 млн тройских унций палладия (-7%), сообщила компания.

"Норникель" также сообщил, что полное восстановление рудника "Таймырский" планируется, как и ожидалось, к началу декабря этого года.

Подешевели в среду акции "Московской биржи" (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи в среду консолидировался в диапазоне 4260-4290 пунктов, не показав выразительной динамики. Умеренный рост отдельных бумаг нефтегазового сектора сдерживался падением "фишек" финансового сектора и сталеваров. Фьючерсы на нефть марки Brent днем снижались, а после статистики по запасам США отыграли потери.

В секторе горной добычи и металлургии отмечалась смешанная динамика. Толкали сектор вверх бумаги "Русала" и En+ на фоне восстановления после недавней нервозности вокруг новостного потока, а также золотодобытчики из-за дорожающего сырья. Под давлением находились акции предприятий черной металлургии на фоне сезона отчетности компаний, который ожидается слабее консенсуса, а также угледобытчики из-за массовой распродажи угля в Китае.

Аутсайдером торгов стал сектор акций компаний минеральных удобрений, просевших после достижения исторических максимумов. Также слабо выглядели строители (ПИК, "Самолет" (MOEX: SMLT)), приближающиеся к сезонному замедлению ввода в эксплуатацию новых помещений.

Позитивный настрой рынка акций в четверг может сохраниться, индекс МосБиржи сможет обновить исторический максимум с одновременным тестированием 4300 пунктов, считает Жильников.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отметил, что золотодобывающие компании защищают рынок от снижения. Золото дорожает вторую сессию подряд на фоне дальнейшего роста инфляционных ожиданий. В бумагах угольщиков и сталеваров, напротив, отмечалось снижение на опасениях падения китайского спроса из-за охлаждения в строительстве.

Просел сектор химии и нефтехимии. Власти КНР обещают стабилизировать цены на ряд ресурсных товаров, включая удобрения. Вероятно, это отразится в будущем на закупочных ценах.

Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии принц Салман полагает, что при текущих ценах на газ дополнительный спрос на нефть может составить до 500-600 тыс. б/с. Он также подчеркнул, что текущие высокие цены на энергоносители - это результат недоинвестирования в отрасль и низких запасов. Американская статистика по запасам подтверждает повышение спроса на нефтепродукты.

Тем не менее, давление на нефть оказали заявления китайской Комиссии по реформам и развитию. Согласно официальному заявлению, власти КНР примут все необходимые меры, чтобы снизить цены на термический уголь и пресечь какие-либо спекуляции.

Вечером интерес представляет "Бежевая книга" ФРС, в которой описывается состояние экономических округов США. Вполне вероятно, что концовка торгов в США может оказаться оптимистичной, если федеральные резервные банки отметят некоторое охлаждение экономики, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), представители ФРС продолжают призывать к скорому сворачиванию программы покупки активов. Так, член совета управляющих ФРС Крис Уоллер поддержал анонс сроков сворачивания программы QE на заседании в начале ноября. Он вновь подчеркнул временный характер текущего инфляционного всплеска, однако опасается, что текущая ценовая динамика все же может оказаться устойчивой. По мнению Уоллера, если в ближайшие месяцы инфляция будет на повышенных уровнях, то ФРС придется действовать более агрессивно в 2022 году. Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также отметила, что инфляция может быть более устойчивой и продолжительной, чем раньше ожидалось. В своих выступлениях представители ФРС не стали приводить конкретные сроки повышения ставки, но на фоне заявлений о возможности более раннего ужесточения денежно-кредитной политики доходности 10-летних UST обновили майский максимум.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,5%) и Штаты (индекс S&P 500 прибавил 0,4% и поднялся в район 4540 пунктов).

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста азиатской экономики до 6,5% в этом году по сравнению с апрельским прогнозом роста на 7,6%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре составил 622,76 млрд иен по сравнению с профицитом в 667,36 млрд иен в сентябре прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали дефицит на уровне 519,2 млрд иен.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Это максимальное значение с начала глобального финансового кризиса в сентябре 2008 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в августе. Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов.

Цены производителей в Германии в сентябре выросли в годовом выражении на максимальные с 1974 года 14,2% при прогнозах роста на 12,7% после увеличения на 12% в августе. Основным драйвером роста стали энергоносители, стоимость которых в сентябре подскочила на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на фоне существенного подъема цен на природный газ.

Нефть вечером в среду вновь пытается расти после выхода статистики по ее запасам в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,12 за баррель (+0,1% и +0,9% во вторник), ноябрьская цена WTI - $83,26 за баррель (+0,4% и +0,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 431 тыс. баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 5,37 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,95-2,2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,91 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,15-2,4 млн).

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+39,5%), "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+24,8%), бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+16,3%), ОАО "GTL" (+11,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9% и +19,8% "префы"), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+6,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6%).

Электростанции ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+0,3%) за 9 месяцев 2021 года увеличили производство электроэнергии на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,8 млрд кВт.ч, следует из материалов компании. В III квартале электростанции "Энел Россия" произвели 6,5 млрд кВт.ч.

Подешевели акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-9,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-7,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,82 млрд рублей (из них 12,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,56 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,74 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 октября 2021 года 19:49
Рубль в среду вечером смог отыграть часть дневных потерь благодаря стабилизации на мировых рынках, в том числе нефти
Москва. 20 октября. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду вечером; рубль смог отыграть большую часть дневных потерь благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, и остался лишь в небольшом минусе по отношению к бивалютной корзине.    читать дальше
.
20 октября 2021 года 19:00
Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне противоречивой ситуации на мировых рынках
Москва. 20 октября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне противоречивой ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
20 октября 2021 года 18:53
Акции Baker Hughes не обладают высоким потенциалом роста от текущих уровней - "Фридом Финанс"
Акции Baker Hughes не обладают высоким потенциалом роста от текущих уровней, полагает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев. "Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. опубликовала умеренно негативные результаты по итогам третьего квартала. Выручка и прибыль компании недотянули до...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 18:30
Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена до 7% в пятницу - Банк "Открытие"
Ключевая ставка Банка России может быть повышена до 7% годовых на заседании 22 октября, что слабо повлияет на ставки по кредитам и депозитам, говорится в материале старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. "Вслед за наблюдаемым...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 18:04
"Сегежа групп" - не дивидендная "фишка", а история роста - BCS Express
"Сегежа групп" делает акцент на росте и расширении масштабов бизнеса, поэтому активно инвестирует и собирается продолжить заниматься этим в ближайшие годы. Для акционеров это означает, что крупных дивидендов от компании ждать не стоит, отмечается в комментарии BCS Express. Аналитик инвесткомпании...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 17:30
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Abbott с целью $136,23
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Abbott Laboratories с целью $136,23 за штуку, что предполагает потенциал роста в размере 14,2% на период до конца августа 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании. Американская фармацевтическая компания и поставщик медицинских девайсов...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 17:02
"РусАл" продолжит превосходить "Норникель" по динамике акций - "Инвестиционный банк Синара"
"РусАл" продолжит превосходить "Норникель" по динамике акций, поскольку цены на алюминий достигнут пика только в следующем году; стимулом для роста акций "РусАла" может стать возобновление дивидендных платежей в 2П21, а дивиденды, которые "Норникель" выплатит в 2022-2025 гг, существенно сократятся...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 16:28
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1790 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целевой ценой 1790 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-9 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33%, стоп-приказ: 1170 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Учитывая низкую оценку...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 15:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bilibili с целью $112
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bilibili Inc. с целевой ценой $112 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,42%, стоп-приказ: $76,4, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Bilibili Inc. является...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 15:32
Спрос на российские долговые инструменты остается высоким на фоне дорогой нефти - "Универ Капитал"
Спрос на российские долговые инструменты остается высоким на фоне дорогой нефти, отмечается в комментарии заместителя начальника инвестиционно-брокерского управления "Универ Капитала" Олеси Сысоевой. "Котировки гособлигаций правительства США продолжают снижаться, доходности десятилетних выпусков...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 15:09
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Procter & Gamble на уровне $160
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Procter & Gamble Co. на уровне $160 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. По расчетам экспертов, P&G уже в этом квартале заложит повышение расходов в цены своих товаров для потребителей. Однако инфляционное давление оказывается более...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 14:46
Sber CIB ожидает от нефтегазовых компаний РФ хороших показателей за III квартал
Sber CIB ожидает от нефтегазовых компаний хороших показателей за III квартал и ещё более позитивных - за IV квартал 2021г, говорится в комментарии инвестбанка. 27 октября компании нефтегазового сектора начнут публиковать финансовую отчётность за III квартал 2021г. Первым её обнародует "НОВАТЭК",...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 14:24
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. "Бычья" дивергенция индикаторов RSI и MACD реализовалась,...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 14:03
"Открытие Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Netflix до $666
Прогнозная цена акций Netflix Inc. повышена до $666 за штуку, рекомендация сохраняется прежняя - "покупать", сообщает ведущий аналитик отдела акций и облигаций "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Антон Руденок. "Netflix хорошо отчитался за третий квартал 2021 года. Успех сериала...    читать дальше
.
20 октября 2021 года 13:37
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. в пятницу - ПСБ
22 октября 2021 года Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. (до 7,25%) на фоне существенного роста риска сохранения инфляции на высоком уровне продолжительный период времени, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ). "В ближайшую пятницу состоится опорное...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.