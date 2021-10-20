Рынок акций РФ завершил среду ростом во главе с Русалом вслед за миром, индекс Мосбиржи обновил максимум закрытия

Москва. 20 октября. Рынок акций РФ завершил основные торги в среду ростом индексов вслед за мировыми фондовыми площадками и подросшей нефтью на статистике Минэнерго США, индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте акции "Русала" и En+, перепроданные накануне.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4287,52 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1904,77 пункта (+0,3%); цены blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 70,91 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции En+ (+4,7%), UC Rusal (+3,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР сообщил вечером во вторник, что бюро проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, при этом о причине обыска не сообщалось. На этих новостях акции "Русала" подешевели к закрытию основных торгов на 5,9%.

Чуть позже во вторник представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что ФБР проводит обыски в двух домах (в Нью-Йорке и Вашингтоне) на основании ордеров, связанных с санкциями, причем собственниками домов являются не Дерипаска, а его родственники.

"Норникель" в III квартале увеличил выпуск никеля на 55% (до 50,75 тыс. тонн), нарастил производство палладия на 9% (до 598 тыс. унций). За 9 месяцев "Норникель" произвел 129,86 тыс. тонн никеля (-23% в годовом выражении) и 1,91 млн тройских унций палладия (-7%), сообщила компания.

"Норникель" также сообщил, что полное восстановление рудника "Таймырский" планируется, как и ожидалось, к началу декабря этого года.

Подешевели в среду акции "Московской биржи" (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи в среду консолидировался в диапазоне 4260-4290 пунктов, не показав выразительной динамики. Умеренный рост отдельных бумаг нефтегазового сектора сдерживался падением "фишек" финансового сектора и сталеваров. Фьючерсы на нефть марки Brent днем снижались, а после статистики по запасам США отыграли потери.

В секторе горной добычи и металлургии отмечалась смешанная динамика. Толкали сектор вверх бумаги "Русала" и En+ на фоне восстановления после недавней нервозности вокруг новостного потока, а также золотодобытчики из-за дорожающего сырья. Под давлением находились акции предприятий черной металлургии на фоне сезона отчетности компаний, который ожидается слабее консенсуса, а также угледобытчики из-за массовой распродажи угля в Китае.

Аутсайдером торгов стал сектор акций компаний минеральных удобрений, просевших после достижения исторических максимумов. Также слабо выглядели строители (ПИК, "Самолет" (MOEX: SMLT)), приближающиеся к сезонному замедлению ввода в эксплуатацию новых помещений.

Позитивный настрой рынка акций в четверг может сохраниться, индекс МосБиржи сможет обновить исторический максимум с одновременным тестированием 4300 пунктов, считает Жильников.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отметил, что золотодобывающие компании защищают рынок от снижения. Золото дорожает вторую сессию подряд на фоне дальнейшего роста инфляционных ожиданий. В бумагах угольщиков и сталеваров, напротив, отмечалось снижение на опасениях падения китайского спроса из-за охлаждения в строительстве.

Просел сектор химии и нефтехимии. Власти КНР обещают стабилизировать цены на ряд ресурсных товаров, включая удобрения. Вероятно, это отразится в будущем на закупочных ценах.

Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии принц Салман полагает, что при текущих ценах на газ дополнительный спрос на нефть может составить до 500-600 тыс. б/с. Он также подчеркнул, что текущие высокие цены на энергоносители - это результат недоинвестирования в отрасль и низких запасов. Американская статистика по запасам подтверждает повышение спроса на нефтепродукты.

Тем не менее, давление на нефть оказали заявления китайской Комиссии по реформам и развитию. Согласно официальному заявлению, власти КНР примут все необходимые меры, чтобы снизить цены на термический уголь и пресечь какие-либо спекуляции.

Вечером интерес представляет "Бежевая книга" ФРС, в которой описывается состояние экономических округов США. Вполне вероятно, что концовка торгов в США может оказаться оптимистичной, если федеральные резервные банки отметят некоторое охлаждение экономики, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), представители ФРС продолжают призывать к скорому сворачиванию программы покупки активов. Так, член совета управляющих ФРС Крис Уоллер поддержал анонс сроков сворачивания программы QE на заседании в начале ноября. Он вновь подчеркнул временный характер текущего инфляционного всплеска, однако опасается, что текущая ценовая динамика все же может оказаться устойчивой. По мнению Уоллера, если в ближайшие месяцы инфляция будет на повышенных уровнях, то ФРС придется действовать более агрессивно в 2022 году. Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также отметила, что инфляция может быть более устойчивой и продолжительной, чем раньше ожидалось. В своих выступлениях представители ФРС не стали приводить конкретные сроки повышения ставки, но на фоне заявлений о возможности более раннего ужесточения денежно-кредитной политики доходности 10-летних UST обновили майский максимум.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,5%) и Штаты (индекс S&P 500 прибавил 0,4% и поднялся в район 4540 пунктов).

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста азиатской экономики до 6,5% в этом году по сравнению с апрельским прогнозом роста на 7,6%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре составил 622,76 млрд иен по сравнению с профицитом в 667,36 млрд иен в сентябре прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали дефицит на уровне 519,2 млрд иен.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Это максимальное значение с начала глобального финансового кризиса в сентябре 2008 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3% в августе. Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов.

Цены производителей в Германии в сентябре выросли в годовом выражении на максимальные с 1974 года 14,2% при прогнозах роста на 12,7% после увеличения на 12% в августе. Основным драйвером роста стали энергоносители, стоимость которых в сентябре подскочила на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на фоне существенного подъема цен на природный газ.

Нефть вечером в среду вновь пытается расти после выхода статистики по ее запасам в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,12 за баррель (+0,1% и +0,9% во вторник), ноябрьская цена WTI - $83,26 за баррель (+0,4% и +0,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 431 тыс. баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 5,37 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,95-2,2 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 3,91 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,15-2,4 млн).

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+39,5%), "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+24,8%), бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+16,3%), ОАО "GTL" (+11,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9% и +19,8% "префы"), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+6,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6%).

Электростанции ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+0,3%) за 9 месяцев 2021 года увеличили производство электроэнергии на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,8 млрд кВт.ч, следует из материалов компании. В III квартале электростанции "Энел Россия" произвели 6,5 млрд кВт.ч.

Подешевели акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-9,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-7,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,82 млрд рублей (из них 12,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,56 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,74 млрд рублей на акции "Норникеля").