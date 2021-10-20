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20 октября 2021 года 19:00

Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне противоречивой ситуации на мировых рынках

Москва. 20 октября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне противоречивой ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию вторника и составила 116,05% от номинала, что соответствует доходности 1,515% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 4 базисных пункта, до 104,92% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 0,57% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3,5 базисного пункта, составив 94,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 15 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,09% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,555% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 19 базисных пунктов, до 129,2% от номинала (доходность выросла также на 1 базисный пункт, до 3,595% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали всего на 1 базисный пункт - до 112,385% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 1,92% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 3 базисных пункта, до 107,56% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 0,86% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 26 базисных пунктов - до 126,56% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,65% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 6 базисных пунктов, до 111,04% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,17% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня торговались с минимальными ценовыми изменениями на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт - до 2,44% годовых, а доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году выросла на 1,5 базисного пункта, до 3,65% годовых. В секторе базовых активов также отсутствует ярко выраженная динамика, в частности, процентные ставки десятилетних US Treasuries не изменились за день и находятся на уровне 1,64% годовых. При этом евробонды развивающихся стран торгуются разнонаправленно, с небольшим уклоном в сторону ценового снижения. Глобальные инвесторы закладывают в цены риски того, что мировые центробанки будут ужесточать монетарную политику, что приведет к росту процентных ставок. Кроме того, сказывается фактор хороших корпоративных отчетностей в США, что стимулирует спрос инвесторов на акции и вызывает некоторый отток средств с долгового рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.


Опубликовано: /Финмаркет/
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