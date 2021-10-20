Акции Baker Hughes не обладают высоким потенциалом роста от текущих уровней - "Фридом Финанс"

Акции Baker Hughes не обладают высоким потенциалом роста от текущих уровней, полагает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

"Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. опубликовала умеренно негативные результаты по итогам третьего квартала. Выручка и прибыль компании недотянули до прогнозов. Однако Baker Hughes продолжила снижать долговую нагрузку. Выручка компании в третьем квартале увеличилась на 0,9% г/г, до $5 093 млн. Рост доходов обусловлен повышением буровой активности в мире. Тем не менее выручка сегмента скважинного оборудования снизилась на 16,9% г/г. Наилучшую динамику продемонстрировал сегмент нефтесервисных услуг, доходы которого повысились на 4,8% г/г.", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Операционная прибыль компании по итогам третьего квартала составила $378 млн, тогда как годом ранее она зафиксировала убыток в объеме $49 млн. Скорректированная прибыль выросла с прошлогодних $27 млн до $141 млн. За квартал компания нарастила операционный денежный поток на 90% г/г, до $416 млн. А ее капитальные затраты снизились с $167 млн годом ранее до $111 млн.

Аналитик подчеркивает, что с начала года Baker Hughes удалось сократить чистый долг на 18,9% ($663 млн), до $2,8 млрд. Объем денежных средств на счетах компании составил $3,9 млрд, что позволит BKR обслуживать долговые обязательства, финансировать основную деятельность и капитальные затраты, а также выплачивать дивиденды. Основную сумму долга ($1250 млн) компании предстоит погасить в конце 2022 года.

Также Пигарев отмечает, что в июле компания анонсировала обратный выкуп акций в объеме $2 млрд. За третий квартал в рамках этой программы у акционеров было выкуплено бумаг на сумму $106 млн.

"Мы нейтрально оцениваем результаты Baker Hughes и считаем, что ее акции не обладают высоким потенциалом роста от текущих уровней. На наш взгляд, компания сохранит квартальный дивиденд в размере $0,18 на акцию, а его доходность останется на уровне 2,7% годовых к текущим котировкам", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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