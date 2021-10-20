"Сегежа групп" - не дивидендная "фишка", а история роста - BCS Express

"Сегежа групп" делает акцент на росте и расширении масштабов бизнеса, поэтому активно инвестирует и собирается продолжить заниматься этим в ближайшие годы. Для акционеров это означает, что крупных дивидендов от компании ждать не стоит, отмечается в комментарии BCS Express.

Аналитик инвесткомпании Дмитрий Пучкарев полагает, что в рамках приведенных прогнозов дивдоходность "Сегежи" к 2024г по текущим ценам может достичь 5,5-8,5% - примерно на уровне рынка. При этом за счет инвестиций с высокой окупаемостью, конкурентных преимуществ в виде: вертикальной интеграции, высокой маржинальности, возможностей завоевывать большую долю рынка можно ожидать, что акции "Сегежи" будут дорожать. В этом заключается основной фактор доходности для акционеров.

"Сейчас по мультипликаторам бумаги торгуются вблизи среднеотраслевых значений в сравнении с мировыми конкурентами, - указывает Пучкарев. - При этом компания растет, обладает обширной ресурсной базой и показывает превосходящие аналоги показатели рентабельности. Если предположить, что обозначенные менеджментом проекты будут успешно реализованы, то потенциал позитивной переоценки бумаг - около 1,5-2 раза на горизонте 3-4 лет. Крупные дивиденды могут быть позже, когда компания перестанет расти и начнет направлять деньги на выплаты акционерам вместо Capex. Однако это вопрос не ближайших лет".

"Сегежа групп" - крупная российская лесопромышленная группа. После приобретения ООО "Интер Форест Рус" она должна стать самой большой в России.

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