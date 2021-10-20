"РусАл" продолжит превосходить "Норникель" по динамике акций - "Инвестиционный банк Синара"

"РусАл" продолжит превосходить "Норникель" по динамике акций, поскольку цены на алюминий достигнут пика только в следующем году; стимулом для роста акций "РусАла" может стать возобновление дивидендных платежей в 2П21, а дивиденды, которые "Норникель" выплатит в 2022-2025 гг, существенно сократятся по сравнению с текущими уровнями, говорится в аналитическом материале старшего аналитика "Инвестиционного банка Синара" Дмитрия Смолина.

Эксперт отмечает, что на фоне затяжного ралли цен на сырьевые товары котировкам акций "Норникеля" не удалось повторить успешный рост акций "РусАла": в результате пандемии и связанных с ней сбоев в цепочках поставок ситуация стала больше благоприятствовать одним металлам и негативно сказываться на других. В последние месяцы рост цен на палладий, наблюдавшийся до пандемии, стал существенно замедляться, и в результате цена акций "Норникеля" снизилась на 2% с начала года. Доля палладия в выручке и прибыли "Норильского никеля" составила 41% в 1П21, и Смолин считает, что цены на металлы платиновой группы (МПГ) могут существенно снизиться в ближайшие 2-3 года.

Вместе с тем с начала года акции "РусАла" подорожали более чем в два раза и по динамике опередили цены на алюминий благодаря более высокому коэффициенту "бета". Аналитик ожидает, что "РусАл" продолжит опережать "Норникель" в связи с более высокими прогнозными ценами на алюминий, вероятным возобновлением дивидендных выплат и включением в индекс MSCI.

"Мы начинаем анализ российского сектора цветных металлов с присваивания акциям "Норникеля" рейтинга "Держать", поскольку текущая рыночная цена находится в близи справедливой цены в 23500 руб./акц. Наша оценка акций "Норникеля" наполовину базируется на модели DCF, наполовину - на оценке по мультипликатору EV/EBITDA - 6,0x на 2022г (это отражает среднее историческое значение EV/EBITDA на будущий год для "Норникеля")", - пишет Смолин.

"РусАл" - наш фаворит в секторе металлургии и горнодобывающей промышленности, - подчеркивает эксперт. - Мы присваиваем акциям рейтинг "Покупать", справедливая цена на 12 мес. - 116 руб./акц., что предполагает существенный потенциал роста в 48%. Наша оценка "РусАла" также наполовину базируется на модели DCF и наполовину - на оценке по мультипликатору EV/EBITDA - 4,0x на 2022г, что отражает среднее значение мультипликатора EV/EBITDA в 2022-2023 для Alcoa)".

"Акциям "Норильского никеля" мы присваиваем рейтинг "Держать", поскольку масштабная инвестпрограмма (в среднем $3,8 млрд в год на период до 2025 г.), ухудшившиеся перспективы производства и переход со следующего года к дивидендной политике, увязывающей выплаты с размером FCF, не позволят "Норникелю" выплачивать двузначные дивиденды в 2022-2025гг, что может запустить процесс негативной переоценки эмитента рынком, - отмечает Смолин. - После недавнего падения цен на палладий и платину на 25-30% котировкам "Норникеля" сложно будет вернуться к февральским максимумам, и давление на них может сохраниться ввиду предстоящего пересмотра аналитиками прогнозов финансовых показателей компании в сторону понижения, так как после 2021г позади останется пиковая фаза цикла для продукции "Норникеля". Еще одним неблагоприятным для стоимости компании фактором станет повышение НДПИ, сумма которого достигнет 6% выручки".

Что же касается "РусАла", то эксперт банка считает, что потенциал роста цены акции составляет 48%. Несмотря на интенсивное ралли цен на алюминий в этом году, Смолин полагает, что декарбонизация производства и энергетический кризис в Китае продолжат поддерживать цены на этот металл, и их пик роста придется на следующий год.

"Высокая выручка в 2021- 2023гг и дивиденды "Норникеля" позволят "РусАлу" полностью избавиться от долговой нагрузки к 2023г. Возобновление дивидендных выплат в 2П21 могло бы стать существенным катализатором для роста акций. Кроме того, на "РусАл" не повлияет увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), так как его российские горнодобывающие активы несущественны и их рентабельность сравнительно невысока", - подчеркивает стратег инвестбанка.

Сравнение "Норникеля" и "РусАла" с их глобальными конкурентами, по мнению аналитика, подтверждает справедливость его точки зрения на акции: бумаги "РусАла" торгуются с неоправданным дисконтом в 58% по мультипликатору P/E и 61% по EV/EBITDA 2022П. При этом премия по акциям "Норникеля" к диверсифицированным горнодобывающим компаниям по EV/EBITDA 2022П - 42%, производителям МПГ - 55%, производителям никеля и меди - 30%; частично это может объясняться более высокой рентабельностью (низкой себестоимостью) по сравнению с конкурентами, исторически высокими дивидендами и масштабными выкупами акций, полагает Смолин.

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