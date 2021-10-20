"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bilibili с целью $112

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bilibili Inc. с целевой ценой $112 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,42%, стоп-приказ: $76,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Bilibili Inc. является оператором онлайн-развлечений в КНР. Компания начала свою деятельность в качестве виртуального сообщества, а в настоящее время является полномасштабной онлайн-платформ, - пишут эксперты "Финама". - Китайские компании с начала года находятся под давлением в результате ужесточения регулирования со стороны Пекина, рисков делистинга и напряженности в отношениях с США. Однако потенциальная встреча лидеров США и Китая - аргумент в пользу сокращения странового риска. Кроме того, давление со стороны китайского регулятора теряет свою остроту. На этом фоне акции Bilibili, вероятнее всего, продолжат восстановление".

"С технической точки зрения котировки компании поднялись выше 50-дневной скользящей средней, продемонстрировав рост более 30% от минимума. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 11% и выставлении стоп-заявки на уровне $76,4 риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,98", - указывают аналитики инвесткомпании.

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