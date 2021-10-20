"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Procter & Gamble на уровне $160

"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Procter & Gamble Co. на уровне $160 за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

По расчетам экспертов, P&G уже в этом квартале заложит повышение расходов в цены своих товаров для потребителей. Однако инфляционное давление оказывается более сильным. В то же время высокий спрос на продукцию P&G сохраняется. С учетом этого целевая цена по акции Procter & Gamble остается без изменений на отметке $160.

"Procter & Gamble отчиталась за I квартал 2022 финансового года. Прибыль и выручка корпорации превысили консенсус аналитиков. На результат прибыли оказало давление увеличение расходов. Чистая прибыль P&G сократилась с прошлогодних $4,31 млрд до $4,13 млрд, или с $1,63 на акцию до $1,61. Впрочем, консенсус FactSet, закладывал EPS на уровне $1,59. Чистый объем продаж вырос на 5%, до $20,34 млрд при прогнозе $19,83 млрд. Органическая выручка, исключающая влияние приобретений, продаж и иностранной валюты, увеличилась за квартал на 4%", - указывают аналитики "Фридом Финанс".

P&G считает, что ее расходы на сырье после выплаты $2,1 млрд в виде налога и транспортные расходы объемом $200 млн окажут влияние на результаты за 2022 финансовый год. В прошлом квартале компания прогнозировала, что расходы на товары и фрахт сократят ее прибыль на $1,9 млрд.

Сегмент медицинских товаров в отчетном периоде продемонстрировал самую высокую эффективность и органический рост продаж на 7%, отмечается в комментарии. В крупнейшем сегменте компании, который представлен бытовой химией и сопутствующими товарами для ухода за домом, органический рост продаж составил 5%. Органическая выручка от продаж косметических и гигиенических средств повысилась на 2%.

"Несмотря на необходимость увеличить затраты, P&G рассчитывает на рост продаж за текущий финансовый год на 2-4% г/г. Прогноз прибыли на акцию повышен на 3-6%. В ходе конференс-колла для аналитиков руководство P&G отметило, что рост расходов, связанный с повышением стоимости сырья, фрахта, а также нехваткой водителей, продолжит оказывать давление на результаты корпорации в текущем квартале. С третьего квартала финансового года, по мнению топ-менеджеров, прибыль начнет выравниваться", - пишут аналитики инвесткомпании.

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