"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Netflix до $690

"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Netflix Inc. с $650 до $690 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы повышаем целевую цену по акциям Netflix на горизонте года с $650 до $690 за штуку. Долгосрочный прогноз остается позитивным, а на краткосрочном горизонте котировки акций могут демонстрировать боковую динамику в связи с тем, что значительная часть оптимистичных ожиданий в отношении перспектив сервиса в четвертом квартале 2021 года, на наш взгляд, уже учтена в цене", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Эксперт указывает, что Netflix представил сильную отчетность за третий квартал 2021 года. Выручка стриминг-сервиса выросла на 16,3% г/г, до $7,48 млрд, что совпало с консенсус-прогнозом. Операционная рентабельность превзошла ожидания инвесторов и составила 23,5%. EPS GAAP поднялась с $1,74 до $3,19, притом что консенсус закладывал этот показатель лишь на отметке $2,57. Аудитория Netflix в отчетном периоде увеличилась до 213,56 млн. Прогноз менеджмента эмитента на четвертый квартал текущего года предполагает расширение аудитории на 8,5 млн, что полностью совпало с консенсусом. Также компания продолжает развивать направление мобильных игр.

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