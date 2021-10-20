Дивдоходность акций Газпрома за 2021г может составить 10-11% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2021 года может составить около 10-11%, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Газпром" ожидает по итогам 2021 года рекордную выручку и EBITDA, которая (по консервативным оценкам) вырастет в два раза и превысит $45 млрд, говорится в комментарии заместителя председателя правления концерна Фамила Садыгова. С учетом рекордных цен на газ и ростом объемов реализации мы также ожидаем рекордных показателей "Газпрома" по итогам этого года, что позволит выплатить рекордные дивиденды - вероятно, 35-40 руб./акцию, доходность - около 10-11%", - отмечают эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.