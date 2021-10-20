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20 октября 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью, подросли Русал и золотодобытчики

Москва. 20 октября. Рынок акций РФ после нейтрального открытия торгов перешел к снижению вслед за дешевеющей нефтью (Brent опустилась в район $84 за баррель) и фьючерсами в США; индекс МосБиржи опустился ниже 4270 пунктов, при этом растут бумаги золотодобытчиков и корректируются после падения накануне акции "Русала".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 4267,54 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1892,56 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 71,03 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции En+ (MOEX: ENPG) (+2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), UC Rusal (+1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР сообщил вечером во вторник, что бюро проводит обыск в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, при этом о причине обыска не сообщалось. На этих новостях акции "Русала" подешевели к закрытию основных торгов на 5,9%.

Чуть позже во вторник представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что ФБР проводит обыски в двух домах (в Нью-Йорке и Вашингтоне) на основании ордеров, связанных с санкциями, причем собственниками домов являются не Дерипаска, а его родственники.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, учитывая невнятный внешний фон, индекс МосБиржи в среду будет консолидироваться в диапазоне 4250-4300 пунктов с тяготением к нижней границе диапазона.

Во вторник на мировых рынках оптимизм инвесторов вернулся, индексы развитых и развивающихся рынков смогли показать синхронный рост, чему способствовало ослабление доллара, рост цен на товарных рынках и продолжающийся сезон отчетности американских корпораций. Статистика по рынку недвижимости по США оказалась слабой, но рынки не отреагировали на статданные - внимание инвесторов в большей степени было сосредоточено на квартальных результатах корпораций.

В среду настроения на мировых рынках слабо негативные. Цены на нефть Brent снижаются, как и на промышленные металлы. В среду в США ожидается публикация отчетностей IBM, Tesla (SPB: TSLA) и Verizon, которые могут добавить рынкам оптимизма, считает Соловьев.

По оценке главного аналитика "Алор брокера" Алексея Антонова, локальную поддержку акциям "Газпрома" оказали корпоративные новости: совет директоров компании одобрил изменения в бюджет и инвестпрограмму на текущий год. Выручку от продажи газа планируется увеличить на 30%, что позволит компании выйти на исторически высокий уровень показателя. Часть дополнительных поступлений пойдет на дивиденды, также планируется сократить объем долга.

Тем не менее, в среду внешний фон не очень радует - снижаются американские фьючерсы, в "минусе" торгуются нефть и промышленные металлы. Так что индексу МосБиржи в первой половине торгов подрасти будет сложно. Ситуация может измениться во второй половине дня, если трейдеры покупками отреагируют на новые позитивные отчеты американских компаний. Однако со временем этот драйвер будет затухать, и превышение прибылей над прогнозами будет восприниматься как обычное явление.

В целом рынки вошли в стадию высокой волатильности, и просадки котировок нужно либо терпеть, либо повышать уровень риска и пытаться заработать на краткосрочных спекуляциях. Тем, кто не готов активно торговать, рекомендуется оставлять в портфелях Сбербанк (MOEX: SBER) и "Газпром" (MOEX: GAZP). Новая восходящая волна в них еще не закончена. "Норникель" в среду обнародует отчет о производственных показателях за третий квартал. Бумага уверенно отскакивает от поддержки 21 тыс. руб. и находится недалеко от первого сопротивления 24 тыс. руб. В среду в акциях ГМК наблюдается легкая коррекция из-за падения мировых цен на ее продукцию и близости сопротивления.

Вместе с тем, продолжается рост золота, что подогревает спрос на акции компаний золотодобывающего сектора. Рекомендуется включать эти акции в портфель в расчете на движение золота хотя бы в район $1930 за унцию. Но для этого нужно преодолеть более ранее сопротивление $1830, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, накануне один из представителей Федрезерва США заявил о возможности более раннего ужесточения политики в случае продолжительной инфляции. Среда же отметится для бирж квартальными результатами Tesla, Verizon и IBM, в то время как в остальном инвесторы будут реагировать на общеэкономические факторы.

Нефть растеряла весь рост предыдущего дня. Давление на котировки оказывают намерения китайских властей остановить рост цен на уголь и вернуть производительность угольных шахт в стране к нормальным значениям, что в перспективе негативно для спроса на нефть. Кроме того, данные Американского института нефти показали увеличение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 3,3 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов на 6,5 млн баррелей. Аналогичной динамики в целом ждут от отчета Минэнерго США в среду.

Рынок акций РФ сохраняет потенциал краткосрочного роста, однако ухудшение зарубежных настроений в среду может вызвать нисходящую коррекцию с ближайшими поддержками 4230 и 1870 пунктов по индексам МосБиржи и РТС. Важные драйверы в среду могут возникнуть в акциях Petropavlovsk (MOEX: POGR) - компания публикует операционные результаты и должна представить обновленную стратегию с возможными новостями по дивидендам. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 4220-4330 пунктов, считает Кожухова.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,6-0,7%, индикатор S&P 500 (+0,7%) повысился по итогам пятой сессии подряд и превысил 4500 пунктов.

Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.

По данным Bank of America, в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), консолидируется Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста азиатской экономики до 6,5% в этом году по сравнению с апрельским прогнозом роста на 7,6%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре составил 622,76 млрд иен по сравнению с профицитом в 667,36 млрд иен в сентябре прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали дефицит на уровне 519,2 млрд иен.

Нефть в среду снижается после роста накануне, когда Brent протестировала отметку $85 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,2 за баррель (-1% и +0,9% во вторник), ноябрьская цена WTI - $82,33 за баррель (-0,8% и +0,6% накануне).

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Трейдеры в среду ждут публикации в 17:30 МСК данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что рост резервов нефти в стране на прошлой неделе составил 2 млн баррелей, тогда как запасы бензина снизились на 2,2 млн, дистиллятов - на 2,4 млн.

Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-7% и -5,4% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-5,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,8% и -1,9% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,9%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+10,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+15,5%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+13,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+11,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9% и +15,9% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+9,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+7,2%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+5,5%), Petropavlovsk (+2,1%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,25 млрд рублей (из них 3,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,86 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,07 млрд рублей на акции UC Rusal).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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