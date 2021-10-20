"Финам" снизил рекомендацию для акций Wells Fargo до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Wells Fargo с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную цену на уровне $50,1 за штуку на конец 2021 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Текущий год складывается достаточно успешно для Wells Fargo, несмотря на сохраняющиеся негативные последствия коронакризиса, отмечают эксперты. Так, выручка банка в январе-сентябре увеличилась на 3,3% г/г, до $57,6 млрд, при этом банк показал чистую прибыль в размере $14,8 млрд против убытка в аналогичном периоде прошлого года. Поддержку прибыли оказало снижение операционных расходов на фоне реализации мер по оптимизации затрат, а также высвобождение резервов на возможные потери по ссудам в связи с улучшением прогнозов в отношении перспектив американской и мировой экономики.

"Мы рассчитываем, что Wells Fargo станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США, учитывая сильные позиции банка в розничном сегменте. Банк также должен выиграть от ожидаемой в перспективе нормализации монетарной политики в Штатах. При этом мы полагаем, что расходы на резервирование будут постепенно нормализоваться, а их позитивное влияние на прибыль Wells Fargo в предстоящие кварталы будет ослабевать", - пишут аналитики.

Wells Fargo направляет существенные средства на выплаты акционерам, обращают внимание эксперты. В этом году Wells Fargo возобновил выкуп акций после почти годового перерыва, в том числе в июле принята программа buyback объемом $ 18 млрд, реализовать которую планируется до середины 2022 года. Помимо этого, отмечают в инвесткомпании, банк начал постепенно восстанавливать дивиденды.

Также эксперты отмечают, что по прогнозным коэффициентам P/B и P/E на 2021 год Wells Fargo выглядит в среднем лишь на 1,4% дешевле своих аналогов.

"Бизнес Wells Fargo, как и сектора в целом, сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. В случае ее нового существенного ухудшения можно ожидать снижения активности клиентов и спроса на продукты и услуги банка, возникновения убытков от переоценки инвестиционных портфелей, негативного влияния на финансовую позицию банка. Кроме того, в такой ситуации будет, вероятно, новое введение ограничений регуляторами на выплаты акционерам", - пишут аналитики "Финама".

Wells Fargo - крупный американский финансовый холдинг, входит в четверку ведущих банков США по величине активов. Wells Fargo предоставляет финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико, при этом клиентами кредитора являются каждое третье американское домохозяйство и каждая десятая компания среднего и малого бизнеса в стране. Кроме того, банк - лидер на рынке ипотечного кредитования в Штатах. Практически всю свою выручку Wells Fargo генерирует в США, там же находятся почти все его активы.

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