Существенное снижение котировок нефти в ближайшее время маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Существенное снижение котировок нефти марки Brent от текущих уровней в ближайшее время маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снижается на торгах в среду. Давление на котировки оказывают опубликованные во вторник вечером данные по нефтяным запасам за неделю от Американского института нефти (API). Они показали, что запасы нефти выросли на 3,29 млн барр. против ожидавшегося роста на 2,23 млн барр. Если официальные данные от Минэнерго США в среду подтвердят рост нефтяных запасов, то снижение котировок "черного золота" усилится. Впрочем, негативный эффект от данных по запасам нефти может быть ограниченным, если продолжится снижение запасов нефтепродуктов. На наш взгляд, пока еще не приходится говорить о существенном снижении нефтяных котировок, но продолжающиеся призывы к более высокому предложению нефти заставляют обращать особое внимание на заседание ОПЕК+, запланированное на 4 ноября", - отмечают эксперты банка.

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