ПСБ рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 0,989 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусГидро" с прогнозной ценой на уровне 0,989 руб. за штуку, сообщается в обзоре.

"Рост выработки электроэнергии электростанциями "РусГидро" в третьем квартале 2021 года происходил в условиях восстановления экономики, а также улучшения ситуации с водностью на некоторых ГЭС. Ожидаем хороших финансовых результатов эмитента по итогам квартала. Рекомендуем покупать акции, целевой уровень - 0,989 руб. за штуку", - отмечают эксперты банка.

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