"Финам" рекомендует держать акции Air Liquide с прогнозной ценой 151,75 евро на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 5,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. В случае коррекции эти бумаги могут стать интересными для покупки, считают эксперты.

"Являясь одним из отраслевых лидеров, Air Liquide имеет долгосрочные перспективы развития на рынке основных технических газов. Курс на декарбонизацию и использование альтернативных ископаемым углеводородам видов топлива создает для компании возможности расширения глобального бизнеса за счет производства "голубого" и "зеленого" водорода. Однако мы считаем, что в настоящее время компания адекватно оценена рынком и не имеет заметного потенциала для роста капитализации в среднесрочной перспективе", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Air Liquide - французская компания, представленная более чем в 80 странах, один из ведущих глобальных производителей и поставщиков технических газов, занимается разработкой технологий и предоставлением услуг для промышленности и здравоохранения.

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