Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $84-86/барр. в ближайшее время - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $84-86 за баррель в ближайшее время, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent удерживаются чуть ниже $85 за баррель. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 3,3 млн барр., а запасы бензинов снизились на 3,5 млн барр., запасы дистиллятов - на 3 млн барр. В среду в фокусе будет статистика от Минэнерго США, особых сюрпризов мы не ожидаем. Полагаем, что цены на нефть марки Brent пока останутся консолидироваться в зоне $84-86 за баррель в отсутствие новостей. Некоторому охлаждению могут служить новости из КНР, где правительство активизировало усилия по сдерживанию рекордно высоких цен на уголь", - отмечает аналитик банка.

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