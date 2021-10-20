Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Норникель", макростатистика и Федрезерв:

- "Норникель" представит операционные результаты;

- В России выйдут данные по потребительской инфляции за неделю и по динамике цен производителей за сентябрь;

- В еврозоне будут опубликованы данные по инфляции за сентябрь;

- В США выйдет еженедельная статистика по складским запасам нефти от Минэнерго, Федрезерв выпустит "Бежевую книгу".

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