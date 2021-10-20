Возможен подъем рубля выше 71 руб./$1 в среду - ПСБ

Возможен подъем курса рубля к доллару выше уровня 71 руб./$1 на торгах в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро среды создает негативный фон для отечественной валюты. Котировки нефти и валюты развивающихся стран находятся под давлением, фьючерсы на основные американские и ключевые европейские индексы торгуются в небольшом минусе ввиду дефицита новых триггеров роста и ожиданий значимых корпоративных новостей сезона отчетности в США. Ожидаем в среду незначительной коррекции пары доллар/рубль с возможным возвращением выше отметки 71 руб./$1", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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