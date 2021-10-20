ОФЗ, скорее всего, будут торговаться в боковике до заседания ЦБР в пятницу - ПСБ

ОФЗ, скорее всего, будут торговаться в боковике до оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 22 октября, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минфин РФ на аукционе в среду планирует разместить один 10-летний выпуск классических ОФЗ-26239 с лимитом 20 млрд руб. Ожидаем размещение с премией по доходности к закрытию во вторник в размере 3-5 б.п. В силу относительно небольшого объема предложения нового госдолга считаем, что аукцион окажет нейтральное влияние на вторичный рынок. До заседания ЦБР по ставке на этой неделе ОФЗ, скорее всего, продолжат торговаться в боковом диапазоне", - отмечает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.