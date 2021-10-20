Утренние прогнозы: некоторое снижение

Аналитики прогнозируют открытие российского фондового рынка в среду в небольшом минусе на фоне негативных внешних факторов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон не очень радует в среду утром, так что индексу Мосбиржи в первой половине торговой сессии подрасти будет непросто".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4260-4275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4250, 4230 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4280, 4290 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации. Сдержанного утреннего ухудшения внешнего фона пока не достаточно для начала агрессивных распродаж в акциях российских компаний".

BCS Express (Василий Карпунин): "В среду утром внешние факторы не располагают к активному продолжению роста. Наоборот, возможен незначительный откат на фоне коррекции металлов и цен на нефть".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в умеренный минус вслед за ухудшением настроений за рубежом и, в частности, на рынке энергоносителей и промышленных металлов. Золото и серебро при этом продолжают попытки роста, что должно поддержать бумаги золотодобытчиков. Важные драйверы в среду могут возникнуть, в частности, в акциях Petropavlovsk - компания публикует операционные результаты и должна представить обновленную стратегию с возможными новостями по дивидендам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 4220-4330 пунктов".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Учитывая слабо негативный внешний фон, полагаем, что индекс Мосбиржи в среду будет консолидироваться в диапазоне 4250-4300 пунктов с тяготением к нижней границе".