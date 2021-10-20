Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций продемонстрировал повышение во вторник, при этом значение Standard & Poor's 500 увеличилось по итогам пятой сессии подряд. Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок. По данным Bank of America, в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,58 млн, а не 1,615 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в сентябре по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,62 млн.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона двигаются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз относительно роста азиатской экономики. Эксперты организации теперь ожидают, что региональная экономика вырастет на 6,5% в этом году по сравнению с прогнозом увеличения на 7,6%, данным МВФ в апреле. Гонконгский индекс Hang Seng уверенно растет на 1,2%, в то время как китайский Shanghai Composite немного снижается - на 0,1%. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,17%. Южнокорейский индикатор Kospi опускается на 0,4%, а австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду утром после достижения многолетних максимумов накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $84,54 за баррель, что на 0,63% ниже цены на закрытие вторника. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 0,89% - до $85,08 за баррель, максимума с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,76 за баррель, что на 0,24% ниже итогового значения 19 октября. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6% - до $82,96 за баррель. В определенный момент торгов во вторник цена WTI достигла максимума за семь лет.

Нефтяные трейдеры в среду ждут публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что рост резервов нефти в стране на прошлой неделе составил 2 млн баррелей, тогда как запасы бензина снизились на 2,2 млн, дистиллятов - на 2,4 млн. Ведомство опубликует еженедельный доклад в 17:30 МСК. Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 10 раз по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 5,551 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,632 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 октября вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 727,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,19%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,18%) и "Татнефть-001Р-01" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Тинькофф Банк-001P-03R" (-0,26%), "ГТЛК-001Р-13" (-0,2%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 8,4% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитывается как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Срок обращения выпуска - 25 лет, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.